Energía Solar: una opción racional y rentable

Pablo Greco brindó una charla sobre energía solar fotovoltáica y térmica en la sede local del Colegio de Arquitectos. "Es fácil demostrar que, además de conveniente, se amortiza en corto plazo", comentó el Gerente de la firma Hissuma Solar sobre el uso de paneles solares en edificios. Otras soluciones. "Nos enfrentamos a una nueva generación que está dispuesta a pagar un poco más, pero incluir en su proyecto la generación de energía limpia y los arquitectos necesitan estar familiarizados con la tecnología y las opciones disponibles", explicaba Pablo Greco, de la firma Hissuma Solar, a La Auténtica Defensa al finalizar su charla "Energía solar en tus proyectos" en la sede Campana del Colegio de Arquitectos. Sin solución de continuidad, se acercaba a consultarlo la arquitecta Romina Roelofs quien, justamente, tiene una obra lanzada y su cliente le pidió una solución para climatizar una piscina. "Es una ampliación de unos 150 m2 donde, a pedido del cliente, tenemos que instalar paneles fotovoltáicos para generar electricidad, y también termotanques solares para abastecer agua caliente. Después de esta charla, una de las cuestiones a considerar es que la casa pueda, también, subir o vender energía a la red. Además, ahora tengo la certeza de que lo que estábamos evaluando para climatizar una piscina es inviable, ya que hay que sumar un equipo de bombeo, también foto-voltáico, claro. Quedé en contacto con Pablo, que me va a proponer alternativas". La charla contó con el auspicio local de Casa Eduardo, la tradicional firma zarateña dedicada desde hace 50 años a comercialización y montaje de materiales e instalaciones eléctricas. Desde hace unos 4 años empezó a incurrir en el terreno de los paneles foto-voltáicos y los termo-tanques solares a través de la firma Moëbius. "Tenemos experiencia acumulada principalmente en uso doméstico, sobre todo en la isla, con la instalación de termotanques solares. Después, en términos de energía fotovoltaica, hay diferentes opciones a evaluar: convivir con la red eléctrica, y no utilizar acumuladores; ser totalmente autónomos y utilizar acumulares; o un sistema híbrido, que incluso puede llegar a subir energía a la red. Con las actuales tarifas eléctricas, la gente está más permeable a evaluar estas tecnologías. También hay que considerar que las viviendas que se hagan de acá en más y sean sustentables, van a tener un valor agregado en lo que respecta al costo en sí, por lo cual los desarrolladores están pensando en incorporar la energía solar a sus proyectos", comentó Antonio Distasi. "Si pensamos en un promedio anual de 100 horas de corte de energía, los beneficios de instalar un sistema fotovoltaico en un edificio, más aún si es de oficinas, no se comparan con tener un grupo electrógeno que, además, necesita mantenimiento y supervisión permanente. Hablamos de en términos de ahorro, pero también de confiabilidad y estabilización de voltaje, y, claro está respaldo en el caso de micro cortes o cortes prolongados; además de poder subir energía excedente a la red. Es fácil demostrar que, además de conveniente, se amortiza en corto plazo", señaló Greco sobre una de las soluciones ofrecidas en el portafolio de Hissuma para la Argentina. En ese contexto, Greco comentó que falta maduración en términos de legislación (Buenos Aires todavía no adhiere a la Ley Energías Renovables; Normalización (se exigen parámetros por sobre normas internacionales), disponibilidad de mano de obra capacitada para la instalación; Certificación (para evitar el ingreso de equipos de dudosa confiabilidad); Adecuación impositiva, en línea con una Política de Estado que supone la promoción del uso de esta tecnología; y Financiamiento. Sobre este último punto comentó: "Córdoba es un ejemplo. Bancor está otorgando créditos promocionales de hasta $250 mil a pagar en 5 años. Nosotros armamos la carpeta en 48 horas, y en 24 sale el crédito aprobado". De hecho, desde junio a la fecha, sólo Hissuma ya canalizó 18 créditos de este tipo con el banco estatal de la provincia mediterránea.

“Con las actuales tarifas eléctricas, la gente está más permeable a evaluar estas tecnologías", comentó Distasi, de la firma zarateña Moëbius. CAPACITACIÓN A MEDIDA Consultado por este medio, el Presidente del Distrito V del Colegio de Arquitectos de la Provincia, el campanense Jorge García, comentó: "Desde que asumimos la administración del Distrito nos propusimos implementar un programa de capacitación permanente a nivel Distrital, dentro del cual, se encuentran conferencias como las que se desarrollaron en el día de hoy. Este ambicioso Programa de Capacitación, es el primero en su tipo en todo el ámbito del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires desde su creación hace ya 30 años". Para poder llegar a éste Programa de Capacitación, al que consideramos a medida, realizamos constantemente encuestas a los arquitectos, con el objeto de conocer las necesidades y requerimientos de cada zona que integra nuestro Distrito, y así, ser más efectivos en la propuesta". En agosto, la agenda del Distrito V para sus matriculados se completó con la temática de Construcción en Seco. Así, la firma Retak brindó dos charlas en las sedes Mercedes y Chivilcoy; mientras que la semana pasada, Maderera Lobos expuso sobre Steel Frame en la delegación Bragado.



Energía Solar: una opción racional y rentable

