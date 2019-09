Historias de AAFANI, la Agrupación que Lucha por la Revinculación Familiar

P U B L I C



Integrantes del grupo de zona norte de la provincia de Buenos Aires, entre ellos vecinos de Campana, compartieron sus casos ante medios de comunicación. Aseguran que la separación con sus hijos arranca muchas veces con una falsa denuncia y critican la lentitud de la Justicia. La vecina Gabriela Franco asegura que hace más de un año no ve a sus dos hijos de 5 y 11, luego que una tía y abuela de los menores, de padres distintos, se los llevarán para una visita familiar. "El tema empezó cuando mi hija mayor -de 19- me realizó denuncias falsas que intentaron ser comprobadas mediante certificados en el Juzgado de Familia de Zárate y fueron rechazadas", cuenta. Pero pese a la intervención de la Justicia, sigue sin reencontrarse con los chicos. "Realicé las denuncias correspondientes en la Comisaría de la Mujer, las denuncias por impedimento de contacto en Campana y Florencio Varela (NdR: distrito donde se encuentra su hija). Nunca se realizó una mediación, una audiencia, pericias psicológicas, absolutamente nada. Hablaron los dichos del Servicio Local y la psicóloga, que elevaron a la jueza de Zárate su informe y resolvieron que yo no podía tener contacto con mis hijos. Nunca tuve perimetrales, soy empleada pública hace mas de 20 años y nunca tuve problemas", amplió. El caso de Franco parece calcado al de distintas personas que integran la Agrupación Argentina de Familias por los Niños (AAFANI), cuyo grupo de zona norte brindó una ronda de prensa a medios de Campana para dar a conocer sus problemáticas. La entidad busca concientizar sobre la lucha contra la obstrucción de los vínculos familiares y promover la custodia compartida, entre otras consignas. "AAFANI es una agrupación donde hay no solamente padres y madres sino tíos, abuelos, hasta hermanos y hermanas, todos familiares que por alguna razón no pueden ver a sus niños y no pueden tener un vínculo sano", explicó Walter García, uno de los líderes del grupo en la región. "Generalmente, se empieza con una obstrucción simple: una de las partes no le permite ver el niño a la otra. Muchas veces hay falsas denuncias y otras, impedimentos de contacto. Ahí es donde empieza la intervención judicial y muchas veces pasan largos años y los chicos se convierten en rehenes de este conflicto", aseguró el hombre. En su caso, son dos años sin ver a su hija. "Muchas veces no tenemos restricciones, pero nadie nos ayuda a poder solucionar la situación", añadió. Otro integrante de AAFANI es Sebastián Freue, vecino de Pilar, que hace ocho meses no pudo seguir frecuentando a su familiar, de quien no dio detalles por una disposición judicial. "Nuestra intención es no solamente ayudarnos y acompañarnos, sino concientizar a la gente y a los juzgados para que vean de qué manera nos pueden ayudar, porque lamentablemente en los juzgados de Familia se manejan estos temas de forma absolutamente distinta a cómo se hace en otras instituciones judiciales", afirmó.

En algunos casos, la obstrucción del vínculo lleva varios años y los padres damnificados aseguran que se convierten en “los malos de la película". Freue dijo que en los juzgados de Familia "es muy lento el proceso en el cual llaman a testigos, toman pruebas, entonces todo eso lamentablemente en este caso que hay niños de por medio juega muy en contra no solamente de los padres sino de los mismos chicos", porque "sacarles a un padre o a una madre es algo muy grave para su educación y el futuro". Además, cuestionó que esas instituciones "no tengan en cuenta profesionales o entidades por afuera de la Justicia que tienen conocimientos muy importantes que ayudan a la revinculación", por lo que solicitó "abrir el espectro de información" que maneja la Justicia. Algunas de estas historias de separación llevan un largo tiempo. Jeffrey Anderson es extranjero y papá de dos varones de 10 y 11. Sus hijos no le hablan desde un año después de separarse, hace ya cinco, cuando su expareja "comenzó a desarrollar una serie de conductas de falsas denuncias" que terminaron con la obstrucción total del vínculo. "Hubo mucha mala propaganda en la casa en contra mía y en un momento los chicos están obligados a tomar lados. Hoy mis hijos hace cuatro años que no me hablan. Yo no tengo obstrucción o denuncia, pero soy el malo de la película", sostuvo. El caso de Laura Villamil es diferente al del resto de los entrevistados. Su marido, fallecido cuatro meses atrás, fue la persona que no pudo ver a su hija durante 6 años. Laura hoy tiene tres hijos que son sus hermanos y continúa en AAFANI para lograr la vinculación. "La aislaron totalmente de todas las actividades que ella realizaba", aseveró la mujer. Y aseguró: "A la madre todas las pericias psicológicas le dieron mal, pero la Justicia la dejó en sus brazos igual".





La Agrupación Argentina de Familias por los Niños exige mayor premura a la Justicia y levanta la consigna de la custodia compartida.



Historias de AAFANI, la Agrupación que Lucha por la Revinculación Familiar

