Los Profesionales

P U B L I C



Inaugurado por el recordado Oscar Rossi, el Lubricentro VR cumplió 20 años. "La confianza es algo que en este rubro es fundamental", señala su hijo, Rodrigo, quien atesora la fórmula secreta de un mágico fluido limpiador de motores diseñado por su padre. Ghione, ex Arribeños, es la diagonal que se corta casi al final de Perón, para desembocar en la colectora de la Av. 6 de Julio. Ahí, al 1100, desde hace 20 años funciona el Lubricentro VR. "Mi viejo era distribuidor del Shell y así se fue involucrando y conociendo los secretos del oficio hasta que decidió independizarse. La V, es por su socio original, Germán Vianni, que era distribuidor de YPF; y la R, de Rossi, claro…"relata Rodrigo Rossi (34) quien, desde el 2006 está al frente del lugar junto a su madre, y viuda de Oscar, Elda Soimu. El servicio está listo. Nada especial: un cambio de aceite y filtro, más el filtro de aire. Lo singular del asunto es antes del tradicional "Ya está, póngalo en marcha", se escucha un inesperado sonido, como un soplido poco habitual. La sorpresa es que, antes de bajar el capot, y ya con el motor andando, nos llaman para una última inspección visual: el motor parece recién lavado. ¿Qué pasó? El rostro de Rodrigo Rossi se ilumina. Hace 12 años que protagoniza el mismo rito, y se ve que lo disfruta como si fuera el primer día. Casi no espera a que uno le pregunte y explica con una sonrisa: "Es una fórmula secreta que inventó mi papá. Más de uno se la quiso comprar, pero es nuestro secreto. Está guardado bajo siete llaves. Por supuesto que no lo cobramos. Es una forma de diferenciarnos del resto". Seguro que es una, ¡y qué forma de hacerlo! Pero en el Lubricentro VR tienen varias. La primera, es la seguridad: si hay tiempo de espera, el vehículo no queda en la calle. Se estaciona en el patio delantero, custodiado por una reja. Lo mismo si el auto ya está listo y lo tienen que pasar a retirar. Y la otra, es el orden y la limpieza del lugar. "Es una forma de trabajar que tenemos, y se refleja en el galpón. Eso también es imagen y genera confianza. La confianza es algo que en este rubro es fundamental. Muchos clientes no se pueden quedar esperar el auto, porque prefieren seguir haciendo trámites y pasarlo a buscar después. Cuando lo retiran, ¿Qué saben si le pusimos un filtro original o uno alternativo? Esas cosas pasan. Pero acá, olvidáte. Para los vehículos livianos, sólo aceite de bidón. Los tambores están únicamente para cuando viene un camión…" Rodrigo es un apasionado de su oficio, y conoce todos sus secretos. Incluso, a la hora de hablar de otros productos relacionados y que están a la venta en el lugar. "Cuando viene el cliente al taller, es el momento en que también se le hace una revisación superficial al auto. Entonces, se cambia esa escobilla vencida y que ya no despeja tan bien el agua de lluvia, o el foco que hace un tiempo dejó de andar y siempre se olvidan de reemplazar… Es parte de nuestro servicio. Nosotros, con Marcelo (D’Ambrosio), siempre revisamos todo esos detalles, además de todos los niveles: frenos, refrigerante, caja, dirección hidráulica. Si encontramos algún desvío, lo informamos y, por supuesto, tenemos de todo como para solucionarlo en el momento. Siempre trabajamos así. Así nos enseñó mi viejo".

En el año 2000, el Mitsubishi Lancer de “el flaco" Juan María Traverso estuvo en exhibición. “Fue una revolución. No paró de venir gente para verlo", recuerda Rossi. EL FILTRO QUE POCOS CONOCEN El filtro de habitáculo, es uno que pocos conocen y prácticamente nadie reemplaza a lo largo de la vida del vehículo. "No te quiero exagerar, pero de 10 clientes, 9 y medio, no tienen idea de que existe. Y la verdad, es que habría que cambiarlo cada 15 ó 20 mil kilómetros. No es para nada caro, y sin embargo muy importante porque es la barrera que tenés con el exterior: humo, gases de escape, polvo, polen… Ni hablar si hablamos de personas alérgicas. Pero además, un filtro saturado, baja el rendimiento del aire acondicionado. Tira menos. Imagináte que un filtro de habitáculo de auto tiene que limpiar hasta 100 mil litros de aire por hora. Y si es de camión, hay que multiplicar por 5. Yo lo recomiendo siempre", señala Rodrigo Rossi.





Rodrigo Rossi y su mamá, Elda Soimu, continúan el negocio familiar iniciado por Oscar el 3 de septiembre de 1999.



Los Profesionales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: