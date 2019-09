Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

AUTOS ABANDONADOS I

"Gismundi entre Avenida 6 de Julio y Cordeu , (barrio La Argentina). Auto y camioneta están abandonados hace tiempo. Espero alguna respuesta", muestra Alfredo.







AUTOS ABANDONADOS II

"Este es un reclamo con urgencia. French al 2000, entre Mármol y Echeverría (barrio Las Acacias) hay basura acumulada hace meses, también un auto que esta todo desarmado, lleno de mugre, es un asco y se juntan ratas. Yo hace unos meses llamé a un número que me pasaron y vinieron a colocar un calco en el auto, yo no estaba y le dijeron a mi vecino que en unos días pasaban. Pero ya hace rato de esto, necesito una solución urgente antes que las ratas me tapen la casa. Espero su respuesta, muchas gracias", escribe María José.