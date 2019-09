Recuerdos de un Campana del Ayer

Corría el año 1924, las gruesas calles de tierra se dispersaban por toda la ciudad desvaneciendo a los comercios en una fina capa de polvo levantada por el veloz galopar de los caballos que impulsaban carros repletos de mercaderías. En esa época todo era de tracción a sangre lo que convertía en un privilegiado a aquel que poseía un caballo fuerte y resistente que pudiera imponerse en las cuadreras, nombre que se le daba a las carreras de caballos, y en las cinchadas, competencias que consistían en ponerle una pechera a los equinos y engancharles los tiros, que en ese entonces eran cadenas; cada animal tiraba en dirección opuesta siendo el ganador aquel que pudiera arrastrar a su adversario. Sería Alejandro Cavalli, hombre muy relacionado a este ambiente, el que organizaría la cinchada entre "Pico Blanco", un percherón grandote de la familia Loza, y "Hurón", un caballo fornido de Juan Schinoni en la calle Balcarce, entre 9 de julio y 25 de mayo, como me comentaría años más tarde el señor Galotti uno de los espectadores que, a los 95 años, recordaba a la perfección ese retazo de la historia campa-nense. Aquella tarde cuando el sol se estancó en la mitad del cielo, y la extraordinaria suma de 500 pesos, un verdadero tesoro para la época, fue depositada en las manos de un intermediario los caballos fueron enganchados por un hombre que ante la fiereza de los animales se alejó con el corazón retumbando en sus oídos; los agresivos relinchos de los caballos junto con los golpes de las pezuñas en la tierra dura rápidamente fueron acompañados por los gritos de los presentes que animaban al caballo por el cual habían apostado, las espesas patas de "Pico Blanco" harían retroceder a "Hurón" en su dirección, sin embargo, cuando éste afianzó sus pesuñas comenzó a tirar con tal fuerza que su rival fue arrastrado como si fuera un carro. Los ánimos contrastaron en un ambiente donde la felicidad de los ganadores chocaba con el disgusto y la amargura de los perdedores que preferían enterrar el asunto. La tensión era tal que en el boliche de Pagani una burla a uno de los perjudicados le costó la vida a una persona. Por otra parte, Schinoni rebalsaba de alegría sin sospechar que "Hurón", anteriormente utilizado para tirar los coches fúnebres de Pedro Millares y que había sido vendido por el particular defecto de empacarse, lo esperaba la muerte en las vías del ferrocarril. El final del caballo ganador ocurrió en los rieles del ferrocarril del primer puente (Ruta 12) cuando se quedó duro en las vías y la máquina lo impactó. Los meses pasarían hasta que un día, un señor proveniente del ferrocarril se presentaría en la casa de Juan Schinoni con el propósito de indemnizarlo por su pérdida, que era total responsabilidad de la empresa por no haber barreras en el lugar del accidente; Schinoni fue directo: "$300", número que apenas terminó de ser pronunciado fue replicado con una exclamación del indignado extraño: "¡No hay caballo que valga ese dinero!" Con tranquilidad el ganador de la cinchada replicó: "vaya a caminar un poco por el pueblo y pregúntele a cualquier persona si conocía al caballo ´Hurón", lo que llevó a aquel empleado incrédulo a adentrarse en comercios y preguntarle a todo aquel que se le cruzara acerca del animal. Al poco tiempo volvió al negocio de don Juan y con los billetes en mano le dijo: "usted tiene razón, aquí tiene los $300". Esta interesante historia llegaría a mí a través del hijo de Juan Schinoni, Rubén Schinoni, que me regaló el cuadro con el famoso caballo "Hurón" para que lo expusiera en mi Museo.

UNA VISTA DE COMO SE DESARROLLABA UNA CINCHADA. EL "HURÓN" HABÍA SIDO PROTAGONISTA DE UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE LA ÉPOCA, DONDE EL PUEBLO ENTERO HABÍA APOSTANDO POR EL O CONTRA ÉL.





EL CABALLO "HURÓN" DE JUAN SCHINONI, TENÍA UN DEFECTO QUE ERA QUEDARSE "DURO" O EMPACARSE (COMO MUESTRA LA FOTO) ESTIRANDO LAS PATAS TRASERAS. Pedrito Gatti / Director del "Museo del Anticuario"

Recuerdos de un Campana del Ayer

Por Pedrito Gatti

