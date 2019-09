Efemérides del día de la fecha: 8 de septiembre

P U B L I C



DÍA DE LA AGRICULTURA Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO Fue instituido en el año 1944 mediante el Decreto Nº 23.317 para conmemorar la fundación de la primera colonia agrícola en el año 1856, "una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura". La misma se estableció en Esperanza, Santa Fe, por iniciativa de Aarón Castellanos, un militar que fomentaba la inmigración en la provincia; alrededor de 1162 colonos provenientes de Suiza, Alemania y Francia se instalaron en sus parcelas y con mucho esfuerzo e ingenio lograron sortear los inconvenientes ocasionados por la sequía y las plagas introduciendo nuevos métodos de cultivo y maquinarias para arar que posicionaron a la colonia como un ejemplo para las demás. A su vez, en este día se homenajea a los productores agropecuarios "en reconocimiento del esfuerzo y valor de los agricultores que con su trabajo diario contribuyen al progreso de nuestra nación". FALLECE AGUSTIN MAGALDI Agustín Magaldi Coviello nació el 1 de diciembre del año 1898 en Rosario, Santa Fe. Hijo de inmigrantes italianos, transcurrió su infancia acompañado por la música lírica entonada por los cantantes de ópera Titta Ruffo y Enrico Caruso que lo inspiraron a estudiar canto lírico y presentarse en conservatorios de Rosario. El maestro Nicolás Mignona, de la compañía de Caruso, le sugirió al joven aspirante que se fuera a Italia a perfeccionar su voz, sin embargo, como no contaba con el dinero suficiente para realizarlo relegó la lírica a un segundo plano: "soy un fracaso pues mi sueño dorado era ser un cantor lírico de fama. La vida me negó esa satisfacción íntima, aunque como una ironía de las cosas me brindara el triunfo como cantor popular". A los 17 años formó la Troupe Volpi-Galdi y se presentó a dúo con el guitarrista Héctor Eguía Palacios y el pianista Salvador Gutiérrez en varios cafés de los alrededores. Su debut como cantor fue muy duro, teniendo que atravesar desilusiones, amarguras y falsas esperanzas, se dice que en ese entonces Magaldi conoció a Carlos Gardel en el Teatro de la Bolsa de Rosario y que el "El Zorzal Criollo" lo animó diciéndole: "no aflojes hermano, alguna vez se te dará la buena". Decidido a revertir su situación, en el año 1923 se marcha a probar suerte en Buenos Aires, lugar en el después de un año de decepciones, sorprende con su voz a la cantante Rosita Quiroga que decide apadrinarlo y grabar con él sus primeros éxitos "El amor de los amores", "La Jachallera", "Chilena ingrata" y "Virgencita de Luján". En el año 1925, Magaldi deja a Quiroga para formar un dúo con Enrique Maciel, con quien graba "Trapo viejo", "La que nunca tuvo novio", "Vagabundo", "Dios te salve m´hijo" y "El penado 14". En solitario compuso los tangos "Mañana es mentira", "Honor Gaucho", "Levanta la frente", "No quiero verte llorar" y "Libertad". En el año 1935 debuta en el cine cantando junto a Maciel "Mi sanjuanina" en la película "En Monte Criollo". Al año siguiente lanza como solista la canción "Nieve". Falleció a los 39 años, en el año 1938, en Buenos Aires. SE EMITE EL PRIMER CAPÍTULO DE "STAR TREK" Un día como hoy en el año 1966, la cadena NBC emitía el primer episodio de "Star Trek". "Bitácora del capitán. Fecha estelar, 1513.1. Nuestra posición, orbitando el planeta M-113" esas fueron las primeras palabras con las que el capitán James T. Kirk abría un nuevo mundo para los televidentes aquella noche de jueves; situada en el año 2266, la serie creada por Gene Roddenberry narra las aventuras de la tripulación del Starship Enterprise, compuesta por el capitán Kirk, Spock, Leonard McCoy, Montgomery Scott, Nyota Uhura y Hikaru Sulu, por la galaxia. Titulado "La trampa humana" el episodio fue escrito por George Clayton Johnson y dirigido por Marc Daniels, el mismo se desarrolla en el planeta M-113, habitado únicamente por matrimonio Carter o lo que parecía serlo, ya que, Nancy Carter había muerto años atrás y Robert convivía con una criatura que se alimentaba de sal y que podía cambiar de forma; luego de que ésta haya asesinado a los tripulantes Darnell, Sturgeon y Green y a Robert Carter, el episodio termina con McCoy matando a la criatura con los disparos de su fáser.



Efemérides del día de la fecha: 8 de septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: