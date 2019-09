Silvina Cotignola

Estar categorizado no significa lo mismo que estar habilitado. Algo de luz ante la recurrente inquietud de personas con discapacidad y sus familias sobre el tema. Tanto las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, como los prestadores de salud vinculados con aquellas, tienen la obligatoriedad de cubrir inexcusablemente, todas las prestaciones que les fueren debida y fundadamente indicadas por los médicos tratantes, y que fueren prescriptas a sus afiliados y clientes con discapacidad, acreditada con CUD (certificado único de discapacidad). Para que esto sea viable, ergo exigible, tales prestadores deberán cumplimentar ciertos requisitos, uno de los cuales, será el encontrarse "categori-zados". ¿Qué significa estar categorizado? Ni más ni menos, que la obligación de inscribirse en un registro, "el Registro Nacional de Prestadores", el que funciona en la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. Así pues, será conveniente que los potenciales prestadores verifiquen cuáles son los recaudos específicos que deberán cumplir, atento la clase de servicios que deseen brindar. Para saber cuáles son aquellos, es conveniente ingresar a la página web: argenti-na.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-nacional-de-prestadores. En dicho Registro deberán inscribirse los prestadores de servicios de atención y rehabilitación para la atención de personas con discapacidad de todo el país, que hubieren sido categorizados o recatego-rizados según el caso. Así pues, la ANDIS es en la actualidad, el organismo estatal que tiene a su cargo la inscripción, permanencia y baja de la totalidad de las instituciones inscriptas en dicho Registro Nacional de Prestadores. Dicha inscripción les permitirá formar parte del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, la posibilidad de facturar sus prestaciones conforme los valores establecidos en el Nomenclador Nacional vigente, y básicamente poder suscribir convenios en ese marco, con los distintos efectores de salud(obras sociales y prepagas) ley 24.901. La inscripción en dicho Registro, no es habilitante, razón por la cual los prestadores podrán funcionar regularmente sin necesidad de inscribirse en el mismo. Es esencial que los prestadores sepan, que estar categorizado no significa lo mismo que estar habilitado. Si el prestador procura categorizarse e inscribirse en aquel Registro, deberá como primer paso, presentar la solicitud de inicio de trámite, debidamente suscripta, la que solo será aceptada en la medida que estén acompañadas la totalidad de la documentación requerida en el anexo ii de la Resolución n° 2 del 2013. El interesado deberá presentar también la declaración jurada de la población asistida, la que tendrá que estar actualizada a la fecha de dicha solicitud. Toda la documentación deberá ser entregada en original o copia certificada por escribano público o juez de paz. Una vez que el prestador tuviere reunida la totalidad de la documentación requerida, deberá solicitar un turno para iniciar el trámite de la categorización ingresando a la plataforma de trámites a distancia (TAD). Toda esta documentación será analizada y examinada por un equipo interdisciplinario perteneciente a las áreas asis-tencial y de arquitectura de prestadores, y la dirección de asuntos jurídicos. Dados los pasos correspondientes, se dictará una disposición que otorgará o denegará la categorización solicitada por el prestador. Una vez que la misma haya sido notificada al prestador, se realizará la carga en el sistema informático, así como la publicación en el Boletín Oficial, y en caso de corresponder, se procederá a comunicar la misma a la Superintendencia de Servicio de Salud. Eso que la presente información facilite la comprensión respecto al mundo de las coberturas prestacionales. A los beneficiarios de dichos servicios, para entender el por qué de la no aprobación de estos por parte de los sujetos obligados a autorizar tales prestaciones. Y a todos aquellos profesionales y/o establecimientos que prestaren su servicio a tal población, y no pertenecieren a la cartilla de prestadores de la obra social o prepaga, para concretar la prestación del servicio y cobrarlo vía reintegro, será indispensable estar categorizado, caso contrario la normativa vigente no obligará a su cobertura. Es por todo lo antedicho que les reitero mi invitación habitual "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Discapacidad:

¿Para Qué Sirve que un Prestador Esté Categorizado?

Por Silvina Cotignola

