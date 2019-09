Publicidad En esta oportunidad es el turno de Bayahibe, un sector de playa ubicado al sur de República Dominicana, en la provincia de La Altagracia, que se accede con un traslado de no más de 60 minutos desde el aeropuerto de Punta Cana. Con temperaturas parejas durante todo el año, cualquier momento es bueno para visitarla. Solo deben tener presente que septiembre y octubre son los mese Este poblado, originalmente de pescadores, se fue reconvirtiendo al turismo como consecuencia de las inversiones hoteleras en Dominicus Beach y alrededores. Tiene una población estable muy pequeña, de menos de 3.000 habitantes, un verdadero paraíso de aguas transparentes de tono celeste claro, una maravilla que verán posicionada siempre dentro de las mejores opciones del Caribe. Es una interesante mezcla, entre un auténtico del pueblo caribeño y un balneario veraniego, con una atmósfera bohemia y turistas de distintas nacionalidades al mismo tiempo. En sus calles verán coloridas construcciones, donde hoy se han instalado pequeños hoteles, restaurantes, bares y tiendas de artesanías. Cuenta con una hermosa playa de aproximadamente 600 metros de extensión. La primera mitad de la playa es parte de un complejo hotelero, mientras que la segunda, más cercana al pueblo de Bayahibe, es una playa pública. El destino se ha posicionado como una opción más tranquila a Punta Cana, pero no solo eso. Como todos sabemos, es de público conocimiento el problema del sargazo (algas) en gran parte del Mar Caribe. Bayahibe, contrariamente a la mayoría de los destinos tiene la ventaja de ubicarse detrás del Parque Nacional de Este, una península que pellizca una porción de mar e inmediatamente emerge Isla Saona, barreras naturales para evitar este desastre de acumulación de algas en la playa, que tiñen el mar de color oscuro (y que de no enterrarse se pudren y huelen feo). No es un detalle menor evitar la incertidumbre de saber si las playas van a estar aptas por este fenómeno, quitarse de encima un problema no menor y donde la preocupación va en aumento. Playa Dominicus es el verdadero polo turístico de la zona, con varios resorts frente al mar, aunque mucho menos que en Punta Cana, al mismo tiempo que numerosos restaurantes y tiendas de artesanía. Es un destino más familiar, en comparación al pueblo de Bayahibe, ofreciendo paradisiacas playas caribeñas y hermosos escenarios marinos para hacer buceo. La extensión es de aproximadamente 1,5 km de playas, características por sus arenas blancas, aguas cristalinas y enormes cocoteros. A lo largo del borde costero de Dominicus se encuentran varios resorts y complejos hoteleros con sus propias playas privadas, además de una zona de playa pública, de no más de 100 metros de extensión, que termina en el Faro de Bayahibe, postal típica de la zona. Uno de los atractivos más buscados de Bayahibe, es disfrutar de sus hermosas playas bañadas por el Caribe, con aguas calmas y cálidas a lo largo de todo el año. A solo 4 kilómetros del pueblo comienzan las playas de Dominicus, verdadero polo turístico de la zona, las cuales comparten los paradisiacos paisajes. Aprovechando la transparencia y tranquilidad de las aguas del Caribe, Bayahibe y toda la zona aledaña, permiten disfrutar de una vasta oferta de actividades acuáticas. Entre ellas, destacan las opciones de buceo y snorkel que permiten sus impresionantes fondos marinos, con antiguos naufragios, cuevas submarinas y arrecifes de coral. Otras actividades frecuentes, se relacionan a los deportes de vela y la navegación. Bayahibe también cuenta con una ubicación privilegiada para realizar excursiones, por su cercanía a los numerosos atractivos turísticos de la región. Desde su muelle, es donde salen las embarcaciones a la famosa Isla Saona. Otras excursión frecuente desde Bayahibe es a la Isla Catalina con sus extraordinarios fondos marinos para el buceo, el Parque Nacional del Este con sus cuevas arqueológicas y Altos de Chavón, una villa replica de una ciudad italiana medieval.





Vuelos y Vacaciones:

Bayahibe

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: