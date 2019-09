P U B L I C







Una araña se descuelga por ese primer hilo resistente, que baja desde la rama de un árbol, y a partir de él comienza a tejer el resto del entramado de la tela. De ese hilo primero agarra otros hilos cuyas puntas son fijadas en ramas y troncos que estiran hacia abajo; el hilo primordial es el único que estira hacia arriba, y, de esa manera, se mantiene tensa toda la estructura de la tela. Por aquel hilo la araña subía todas las tardes al acabar su trabajo, y bajaba cada mañana para volver a empezar. Pero, al cabo de un tiempo, como tenía éxito atrapando a sus víctimas, la araña dejó de subir cada tarde al tronco a través del hilo primero. Estaba entusiasmada por su éxito en las cacerías y preocupada por extender más hilos y prefería quedarse entre la tela sin tener que subir y bajar cada día. Tanto es así que llegó a creer que ese hilo primordial no tenía ningún sentido, porque no servía para atrapar presas (no era productivo). Y ella, araña práctica, efectiva y técnica, no estaba para tonterías; o ese hilo servía para algo… o había que eliminarlo. Y eso fue lo que hizo: con las pinzas de sus mandíbulas lo cortó de un solo golpe. Y pasó lo que tenía que pasar. Al perder su sostén de arriba, la tela de desplomó contra el suelo, y en la caída arrastró a la araña, que recibió un golpe fuerte, y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, el sol ya decaía, y la tela aceitosa, al resecarse sobre el cuerpo magullado de la araña, la fue estrangulando lentamente, en un abrazo que, al no tener ya capacidad de reacción, llegó a ser mortal. Y no comprendía que ese inesperado y triste final fue consecuencia de haber cortado aquel hilo primordial. Es vital que encontremos y que cuidemos ese "hilo primordial". Todo lo demás (la tela de nuestras actividades, de nuestros proyectos y éxitos) tiene que estar sostenido por Él, aunque a veces no lo percibamos como primordial o nos parezca inútil. Si cortamos ese hilo corremos el riesgo de perder el sentido de lo que llevamos a cabo… y que nos puede llegar a asfixiar. Por ese hilo Dios nos ha estado llevando, nos acompañó. Por eso hilo estábamos en unión con Él, con nuestras raíces y con las personas que nos quieren. Ese hilo es el que nos hace respirar vida, y el que nos rescata (¡nos salva!) de muchas situaciones de agobio y de pérdida de sentido. Reflexionemos; No será que, ¿Como sociedad, hemos cortado el hilo primordial que nos unía con Dios? Tenemos que reencontrar y cuidar ese gran "hilo primordial" (nuestra relación con Dios). Nos hace falta, es esencial esa unión con Dios, y mantener luego esa relación, la guía, el respeto, es lo que nos sostuvo y que hoy no nos sostiene. Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo (próximo) como a ti mismo. (Mateo 22:37-39) Si dejamos a Dios de lado (primer y principal mandamiento), no nos irá bien. Recapacitemos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Por Luís Rodas



