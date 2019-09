"Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos´. Hoy nos encontramos reunidos en Su nombre por lo tanto, a pesar de que sea invisible, Él es muy visible de otra forma. Él es el oyente silencioso de cada una de nuestras conversaciones y el juez de cada una de nuestras acciones. Si hoy estamos reunidos en su nombre tenemos que comprender los pecados que cometemos, hoy con toda nuestra capacidad de entendimiento, con toda nuestra inteligencia espiritual tenemos que tratar de comprender, de entender para qué estamos aquí, por qué existimos, hacia dónde vamos y cuál es el verdadero significado de nuestra vida. Entonces hoy intentaré, con todo mi ser, transmitiros lo que he visto, escuchado y comprendido... No es que haya comprendido todo pero si he comprendido mucho y he visto. ¡Las señales de los estigmas son discutibles pero mi fe me impone creer en que ellos representan la prueba de que Lo he visto! Mi misión es contárselo al mundo. Y que Él resucitó, ascendió a los Cielos y que regresará a la Tierra, manifestándose a todo el Planeta, con potencia y gloria". Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Austria Pregunta: ¿Qué significado tiene Jerusalén en cuanto a la transformación? ¿El Retorno de Jesús Cristo será en el plano físico o espiritual? Giorgio: Jerusalén es la ciudad Santa pero precisamente por ello recibió una fuerte advertencia por parte de Jesús quien, al salir del Sanedrín, dijo: "¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: ´Bendito el que viene en el nombre del Señor´." Entonces cuando veas que Jerusalén dice: "Bendito el que viene en el nombre del Señor" volverá a ser la ciudad Santa. Hay otra Jerusalén: la espiritual, que está formada por todos aquellos que hoy creen en Cristo y que lo demuestran con las acciones, con las obras. Esta es la Nueva Jerusalén. Además hay otra: la que desciende del Cielo, de la que habla Juan en el Apocalipsis: "Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo", esta es la Segunda Venida de Cristo. Pregunta: Si hay muchos Maestros espirituales ¿a quién hay que creerle? Giorgio: La Llama es única, los aspectos son diferentes. Todas las religiones tienen un trasfondo de Verdad. Yo las respeto a todas pero ahora ha llegado el momento de decir la Verdad: Jesús Cristo es el Mesías, a Él le debemos nuestra salvación. Si existimos es porque existe Jesús de Nazaret. Pregunta: ¿Qué rol cumple María en todo esto? Giorgio: La Madre Celeste me pidió que fuera a Fátima para seguir a Su Hijo. Para mi Ella es el Espíritu Santo. Soy devoto y servidor de la Madre Celeste. No hablo mucho de ello porque no soy digno, no soy puro para hablar de la Santa Madre. Intento servirle: cuando La vi, cuando se me apareció, jamás la miré a la cara, siempre le miré los pies. Para mi Ella es la Madre Celeste. Pregunta: ¿Cuál es la verdad, la de la Biblia o la de los maestros espirituales? Giorgio: La del Evangelio: es la base. Luego podemos estudiar todas las religiones y compartir pero la base es el Evangelio de Cristo. Pregunta: Hemos aprendido que Cristo perdona todos nuestros pecados, que Él ha muerto por nuestros pecados. A mi me irrita esta información de que Él regresará como Juez severo para separar a los buenos de los malos... Giorgio: Si ahora viniera una persona aquí dentro y quisiera matar a los niños y violarlos, abrirles el pecho, tomar su corazón para venderlo ¿qué harías? Si sabes responder a esta pregunta comprendes por qué Jesús vendrá como Juez. Si no sabes responder significa que todavía te queda mucho camino por recorrer y luego lo comprenderás. Yo soy periodista antimafia en Palermo que es la capital mundial de la mafia. Denuncio a los mafiosos, a esos mafiosos que han disuelto en el ácido a los niños, que han matado a mujeres embarazadas, que han corrompido a los políticos. Por lo tanto si Jesús regresara y los llegara a perdonar nunca llegará el Nuevo Reino y este mundo seguirá siendo siempre un infierno. Al entrar en Austria una joven muy bonita me detuvo y me pidió los documentos. Me sentí feliz y protegido porque si detrás mio hubiera habido un delincuente con la intención de dispararme tanto a mi como a mi familia, la joven policía (tu compatriota austríaca) habría desenfundado su pistola y me habría defendido. En este sentido Jesús regresará como Juez. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

La Voz del Águila:

Omnia Vincit Amor

