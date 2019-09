"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 8 de septiembre de 2019 - Año I - Edición Nº 44 NUEVO PÁRROCO DE SANTA FLORENTINA PADRE FERNANDO CREVATIN El Padre Fernando ya está entre nosotros y este domingo 8 de septiembre en la Santa Misa de 11 hs, nuestro obispo Mons. Laxague confirmará oficialmente su ministerio pastoral como nuevo párroco de la Catedral Santa Florentina. En esa misma ceremonia, recordando la Natividad de la Virgen María, se celebrará la Jornada Nacional de la Vida Consagrada con la participación de religiosos, religiosas y vírgenes consagradas de la diócesis Zárate - Campana. También se realizará la "Colecta Más por Menos" organizada por la Conferencia Episcopal Argentina para hacer llegar nuestra solidaridad y ayuda a las regiones más pobres y desprotegidas de nuestro país. Están todos invitados a participar de este encuentro con Jesús y con nuestros hermanos. Al Padre Crevatin le damos la más cordial de las bienvenidas y pedimos a Dios, le brinde su fuerza, protección y bendiciones. También damos Gracias a quienes con su generosa entrega hacen posible una sociedad más humana, justa y solidaria.

Padre Fernando Crevatin PASTORAL DE LA JUVENTUD REFLEXIÓN Y ACCIÓN En la década de 1980 y con el impulso del Papa Juan Pablo II la Pastoral de la Juventud tuvo un cambio significativo a nivel mundial. En Argentina, en abril de 1987 se realizó la 1er. Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires con la presencia del Papa y con una participación multitudinaria. A partir de allí el crecimiento de esta pastoral ha sido intenso. Por eso nos preguntamos ¿Qué es la Pastoral de Juventud? La Pastoral de Juventud es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, transformados en hombres nuevos e integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la Construcción de la Civilización del amor. ¿Cómo llevamos delante esta misión? Para llevar a cabo esta misión optamos por evangelizar a todos los jóvenes con la pedagogía de Jesús (enseñar, escuchar, aprender, respetar, hacer crecer, acompañar, corregir, denunciar) que permita una formación integral (crecimiento en lo personal, en lo comunitario, en lo social y político, en la fe) optando por los pobres, débiles, sufrientes, excluidos y marginados (desde su realidad, compartiendo su lucha por la dignidad). Los jóvenes evangelizan a los jóvenes. Queremos caminar junto a todos los jóvenes, en su propia cultura, estructuras y ambientes. Queremos llegar a las raíces mismas de la realidad juvenil, su manera fundamental de ser, de relacionarse con Dios, con el prójimo, con la naturaleza, con su historia; es decir la cultura juvenil en el sentido más hondo de la palabra. ¿En qué niveles desarrollamos la acción pastoral? Teniendo en cuenta las realidades de los jóvenes, su grado de incorporación a la vida de la Pastoral de Juventud y su contexto socio-cultural podemos distinguir tres niveles de acción pastoral. El nivel de participación estable es el que abarca todo lo que se realiza para impulsar la experiencia de la comunidad juvenil con el objeto de acompañar el proceso de maduración humana y cristiana y de crecimiento personal, comunitario y social de los jóvenes. En el nivel de participación esporádica se busca el acompañamiento de los jóvenes que, sin estar integrados en comunidades juveniles, acuden con frecuencia a la parroquia a las diversas actividades juveniles que se programan, tales como jornadas de formación, taller, encuentros y convivencias, misiones, etc. El nivel masivo se incluye todas las acciones que buscan presentar el Evangelio y sus valores a un gran grupo de jóvenes. Por ejemplo: mensajes públicos a los jóvenes, festivales, peregrinaciones, vigilias, etc. ¿Quiénes conformamos la Pastoral de Juventud? La Pastoral de Juventud en la Iglesia Católica está integrada por todos los miembros de grupos y comunidades juveniles, así como por todos los miembros de equipos parroquiales, diocesanos, de Movimientos e Instituciones vinculados a la realidad juvenil existentes en nuestro país y comprende tanto a los jóvenes destinatarios como a los animadores. ¿Qué buscamos? Queremos construir una Iglesia inserta en el corazón de la sociedad con una actitud de reconocimiento y apertura a los valores de cada cultura y anunciando con la vida los valores del Evangelio. En ese contexto la "Pastoral de Juventud y Vocacional" de nuestra diócesis de Zárate - Campana está desarrollando este fin de semana la "XIII Misión Juvenil Diocesana" con el lema "He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra" (Lc. 1, 18) en la Parroquia San Manuel Mártir en La Loja Partido de Pilar. En la misa de cierre de esta actividad misionera, nuestro obispo Mons. Laxague admitirá en las Sagradas Ordenes al seminarista Nicolás Martínez joven de la comunidad de Santa Florentina y dará la bendición a los novios próximos al sacramento del matrimonio. También queremos informar que está abierta la inscripción para participar en el "2do. Festival de la Canción Peregrinación a pie a Luján", bajo el lema "Con María al encuentro de Jesús y del hermano" que se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 15 hs. en el salón de la Parroquia Natividad del Señor - Tapia de Cruz 524 de Escobar. Bases y condiciones: peregrinaciónalujan@gmail.com o al Celular +5491132502908. La 41º Peregrinación diocesana a pie a Luján se iniciará en la tarde del sábado 2 de noviembre desde las ciudades de Campana, Zárate y Pilar para converger en la Basílica de Nuestra Madre donde a las 6 hs. Del domingo Mons. Pedro concelebrará la misa de cierre de esta acción de piedad popular junto a sacerdotes y peregrinos. ¡¡¡Gracias Pastoral de la Juventud por este valioso aporte en la construcción del Reino de Dios!!!

