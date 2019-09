SIGUE LA FECHA Hasta el momento, la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera D solo tiene dos partidos completados: Liniers superó 3-1 como visitante a Deportivo Muñiz el viernes; mientras que Puerto Nuevo cayó ayer 2-0 ante Deportivo Paraguayo. Esta primera fecha continuará hoy con dos cotejos: Defensores de Cambaceres vs Argentino de Rosario y Centro Español vs Atlas. Mientras que mañana lunes se cerrará con tres partidos: Sportivo Barracas vs Central Ballester, Claypole vs Lugano y Juventud Unida vs Yupanqui. En su debut en el Torneo Apertura, el Auriazul cayó 2-0 como visitante frente a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers. Después de un buen primer tiempo, quedó rápidamente en desventaja en el ST y el encuentro se le hizo cuesta arriba. En la próxima fecha recibirá a Juventud Unida. La siempre complicada cancha de Liniers y un Deportivo Paraguayo reforzado con jugadores de experiencia en la divisional terminaron arruinando el debut de Puerto Nuevo en esta nueva temporada de la Primera D que recién está asomando. Por la primera fecha del Torneo Apertura, el Auriazul cayó 2-0 como visitante ante el elenco Guaraní, que marcó la diferencia en el segundo tiempo con dos goles de dos defensores: Matías Gal y Jorge Rosas Quintero. En este primer compromiso, el equipo de nuestra ciudad presentó ocho jugadores nuevos en su formación titular, donde respecto a la temporada pasada sólo se mantuvieron Lautaro Cuenos, Nicolás Rodríguez y Nazareno Gómez. Sin embargo, en la primera parte, los dirigidos por Carlos Pereyra tuvieron un buen rendimiento y generaron situaciones de gol que no pudieron convertir. En el complemento, la rápida apertura del marcador por parte de Deportivo Paraguayo rompió el partido. Porque, como es habitual en esta divisional, remontar un resultado adverso es sumamente difícil. Ese escenario se complicó todavía más para el Portuario con el segundo tanto, que llegó a los 17 minutos. La apertura del marcador fue a los 9, en una clara jugada colectiva de ataque del local, que derivó primero en un centro de Sebastián Ferrario y, posteriormente, en otro de Nicolás Blanco. Un rechazo corto de Nahuel Gerez le permitió a Matías Gal sacar un violento remate desde casi el punto del penal para dejar sin reacción a Ignacio Díaz Peyrous. Ocho minutos después, en un córner desde la izquierda, Jorge Rosas Quintero ganó en lo alto y metió un cabezazo inapelable para Díaz Peyrous, que otra vio a la pelota clavarse arriba, contra el travesaño, cerca del palo derecho, al igual que en el primer gol. Ese tanto fue un golpe anímico para el Auriazul, que dado el trámite del encuentro y tratándose de la primera presentación de la temporada, quedó muy lejos de poder reaccionar como para llegar al empate. Sin embargo, el resultado no fue la única mala noticia que se trajo Puerto Nuevo desde Villegas: el atacante Mariano Filiosi sufrió un fuerte esguince de tobillo y se transformó en el segundo lesionado de gravedad que suma Pereyra en esta última semana, dado que en los días previos al cotejo con Paraguayo, el lateral izquierdo Ángel Ramón sufrió un esguince de rodilla en uno de los últimos entrenamientos. Ahora, para el conjunto de nuestra ciudad será el tiempo de dar vuelta la página y enfocarse en su próximo desafío, que será Juventud Unida, en su primera presentación de la temporada como local. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO PARAGUAYO (2): Ignacio Cravero; Nicolás Blanco, Jorge Rosas Quintero, Ismael Rodríguez, Matías Gal; Lucas Mansilla, Luis Jurchesen, Sebastián Ferrario, Joel Del Puerto; Rodrigo Salazar y Benjamín Giménez. DT: Fabián Cabello. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Emanuel Russo, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi; Nazareno Gómez y Brian Fassone. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Enzo Moreno, Brian Inveraldi, Agustín Monteleone y Rodrigo Fleitas. GOLES: ST 9m Matías Gal (DP) y 17m Jorge Rosas Quintero (DP). AMONESTADOS: Jurchesen, Blanco, Ferrario y Bravo (DP); Cuenos, Fassone y Gerez (PN). CANCHA: Liniers (local Dep. Paraguayo). ÁRBITRO: Lucas Ozuna.

LA PRIMERA FORMACIÓN DE PUERTO NUEVO EN ESTA TEMPORADA.





LAUTARO CUENOS, UNO DE LOS SOBREVIVIENTES DE LA CAMPAÑA PASADA, FUE EL CAPITÁN DEL PORTUARIO.



Primera D:

Puerto Nuevo comenzó con el pie izquierdo

