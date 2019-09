Se disputarán cinco encuentros, cuatro de ellos en Las Campanas. La programación se cerrará mañana lunes con el clásico de Otamendi. La 16ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se puso en marcha el viernes por la noche con la victoria de Atlético Las Campanas por 2-1 sobre Atlético Las Praderas por el Grupo B. Y continuará hoy con la disputa de cinco encuentros, cuatro de ellos en cancha de Las Campanas y uno en La Josefa. De los partidos que se disputan hoy, se destaca la presencia de Albizola, que buscará vencer a Villanueva para no perderle pisada a los líderes del Grupo B (Las Campanas ya ganó y La Josefa sumó tres puntos por la baja de Puerto Nuevo). Lo mismo intentará hacer mañana Otamendi FC, cuando desde las 20 horas enfrente a Leones Azules en el clásico del barrio, en el partido que marcará el cierre de la programación. La tabla de posiciones del Grupo B tiene a Las Campanas y La Josefa como líderes con 32 puntos, mientras Albizola suma 28 y Otamendi, 27. Estos cuatro equipos se disputan los tres boletos al Hexagonal Final. En tanto, por el Grupo A, no fue programado el duelo de líderes entre Defensores de La Esperanza vs Villa Dálmine (el Violeta podría dejar el certamen), por lo que Mega Juniors (juega hoy ante Desamparados) tendrá la posibilidad de acercarse a la cima. Hasta el momento, el Defe tiene 34 unidades; Villa Dálmine suma 31; y Mega Juniors cuenta con 28. Más atrás, entre Deportivo San Felipe (24 puntos; juega vs El Junior), Lechuga (21; queda libre) y Deportivo San Cayetano (21; enfrenta a Malvinas) arde la pelea por el cuarto puesto, que podría clasificar a uno de estos equipos al Hexagonal Final (si es que finalmente el Violeta no accede a esta instancia). FECHA 16 – PROGRAMACIÓN VIERNES - 20.00 horas: Atlético Las Campanas 2 – Atlético Las Praderas 1 DOMINGO - 10.00 horas: San Jacinto vs Barrio Lubo / En Las Campanas - 10.30 horas: Deportivo San Cayetano vs Malvinas / En La Josefa - 12.00 horas: Mega Juniors vs Desamparados / En Las Campanas - 14.00 horas: Villanueva vs Albizola / En Las Campanas - 16.00 horas: El Junior vs Dep. San Felipe / En Las Campanas LUNES - 20.00 horas: Otamendi vs Leones Azules / En Las Campanas

Liga Campanense:

Hoy continúa la 16ª fecha del Oficial de Primera División

