NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine pegó en los momentos justos y se quedó con un importante triunfo Una de las voces más experimentadas de este Villa Dálmine es la de Gastón Martínez, el segundo marcador central del conjunto que dirige Lucas Bovaglio. Y tras la victoria 2-0 sobre Gimnasia de Mendoza dialogó con La Auténtica Defensa para analizar el encuentro: "Fue un partido duro. En el primer tiempo imaginábamos que íbamos a tener la salida de la pelota, que la tuvimos, pero ellos sabían que nosotros no la queríamos revolear y salieron bien adelante a presionarnos. Y ahí nosotros tuvimos imprecisiones. Después llegó el gol de Matías, nos acomodamos mejor, supimos jugar el partido y fuimos justos ganadores". Sobre la mejora del equipo en la segunda parte, una situación que ya había ocurrido en presentaciones anteriores, "Chaco" explicó: "Muchas veces los chicos no advierten algunas situaciones que se están dando adentro de la cancha y el técnico las corrige en el entretiempo. Y en el segundo tiempo solemos salir mejor, teniendo más claro lo que tenemos que hacer y logramos cambiar el partido". Martínez también se refirió a la dupla que está conformando con Alejandro Maciel, quien ayer marcó su primer gol con la camiseta Violeta: "Es un jugador muy inteligente, que sabe escuchar. Nos hablamos mucho adentro de la cancha y nos vamos entendiendo cada día mejor. El técnico nos pide que salgamos jugando, pero tampoco somos un equipo boludo y sabemos que cuando no se puede, no hay que correr riesgos". Para el marcador central izquierdo, lo mejor de este Villa Dálmine es que "tiene mucho sacrificio" para disputar cada partido: "Por más que estemos jugando bien o mal, los chicos no dejan de correr y así terminan, acalambrados muchas veces", señaló Martínez, quien hizo un balance de los siete puntos que logró el Violeta en estas primeras cuatro fechas: "Lo único que nos hace ruido es no habernos traído nada de Tucumán. Ese punto que ya teníamos con nosotros, porque el partido estaba prácticamente cerrado, nos dolió y nos va a seguir doliendo. Pero estamos bien y tenemos que seguir por este camino, porque jugando así vamos a cosechar más puntos de los que vamos a perder". Finalmente, "Chaco" se refirió al próximo compromiso del equipo de nuestra ciudad, el próximo sábado como visitante ante Sarmiento de Junín: "Todos los partidos en esta categoría son difíciles y, obviamente, visitar a Sarmiento no es la excepción. Sobre todo porque tiene jugadores de jerarquía y experiencia. Pero vamos a ir a Junín de la misma manera que fuimos a Tucumán: a intentar jugar, presionar y hacer nuestro juego".

EL CENTRAL IZQUIERDO TUVO UNA SÓLIDA ACTUACIÓN.



Villa Dálmine:

Martínez; "Fuimos justos ganadores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: