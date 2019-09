Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría está desarrollando este fin de semana su Gran Premio de Italia. Televisa Fox Sport. CAER: No fue el mejor fin de semana en el picódromo de San Pedro para el zarateño Cristian Iglesias que decidió correr en una sola clase y se cayó de una manera inesperada. Sin duda los años pasan para todos. SUMARSE: Siguen tratando de llegar con el presupuesto para la carrera en la Promo Clase en el autódromo de Concepción del Uruguay donde Pablo Savastano desea sumarse con su Fiat Uno. COMPLICAR: En realidad con la colaboración de Jaime y Martín el auto de Savastano está muy adelantado para llegar a la competencia el tema que complicó fue la decisión de la Categoría de un implementar dos cubiertas nuevas por reglamento para esta carrera. TURISMO CARRETERA: La máxima comienza la Copa de Oro este fin de semana en el autódromo de Rafaela. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. MOTIVAR: En la carrera de karting en Zárate se lo pudo ver al gringo Regginato observando dicha competencia lo que lo motivó para poder hacer alguna incursión el próximo año donde así se manifestó en zona de boxes. MANIFESTAR: Quien también anduvo por allí fue Andres Rivero que manifestó que si bien le gusta el karting ya es pasado en su vida quizás porque este presente lo encuentra corriendo con una cupecita en Santa Fe. DESPEDIDA: Finalmente el "Gury" Martinez podrá tener su carrera de despedida cuando el TC visite el autódromo de Paraná algo que el mismo venía gestionando y aprobado por los dirigentes de la categoría pudo concretar en su ciudad con su gente y además quienes siempre fueron sus seguidores. PROCAR: La categoría llega una vez más al autódromo Juan y Oscar Galvez para llevar adelante otra carrera del campeonato este fin de semana. Desde las 9.30 hs arrancan con sus dos clases. TRIUNFO: El que obtuvo en la Clase 6 en el picódromo de San Pedro el piloto local Fernando Moreno con su Fiat con el cual viene teniendo una buena temporada con la atención del auto en su taller. LUJO: Como siempre otra cena de lujo en el Club Arsenal donde los muchachos de las motos disfrutaron de la velada con unos chivitos realizados por Gustavo Ulrich que puso de manifiesto sus condiciones gastronómicas. EXPERIENCIA: En reciente nota televisiva se lo pudo ver a Osvaldo Gallo hablando de su experiencia en la categoría de las cupecitas del ayer donde suele ser de la partida con su Dodge celeste con motor Ford ante una decisión del colorado de cambiar la planta impulsora. LLEGAR: La categoría Promo 850 cc que fiscaliza la Fedenor viene de correr en Arrecifes donde el campanense Juan Carlos Muñoz clasificó vigésimo séptimo, llegó quinto en la serie y no largó la final lo que le quitó puntos para el campeonato. ARRIBAR: Por su parte en la misma clase y con resultado parecido Silvestre Gallo clasificó vigésimo noveno, arribó sexto en la serie y no participó de la final sin poder largar la final. DECIMO TERCERO: En cuanto a Gastón Gasperini clasificó vigésimo segundo, la serie llegó quinto para en la final arribar décimo tercero con el tradicional color azul del Fiat 600. PUNTOS: Gonzalo Conti participó en la clase Promo 1100 clasificando décimo cuarto su serie llegó décimo segundo para cerrar su actuación en la final con un décimo puesto sumando puntos para el campeonato con la motorización del auto y del chasis por parte de Diego Fangio. TC PISTA: La categoría se está presentando este fin de semana en el autódromo de Rafaela ingresando a la Copa de Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. RESULTADO: Ante el resultado negativo en la última carrera del enduro donde no sumó puntos que eran importantes para su pelea en el campeonato German Henze está trabajando en su moto junto a su hermano supervisado por el jefe de equipo Simón Moyano. TRABAJO: Otro buen trabajo de Alejandro Ferraro desde su condición de navegante en el Rally Federal donde junto al piloto uruguayo ganaron en la Clase Cuatro y lideran el campeonato. CHARLAR: Fabian Carranza desde su condición de motorista dejó entrever que si todo sale como lo charló con su piloto van por otro campeonato en la categoría Alma. ENTREGAR: La Formula Uno acaba de entregar el flamante calendario del 2020 donde por primera vez tendrá un campeonato de 22 competencias arrancando el quince de marzo en Australia para finalizar el 29 de noviembre en Abu Dhadi. COMISION: Se conformó la nueva comisión directiva de la categoría Pilotos Asociados del Karting del Oeste y dentro de este contexto los pilotos de Zárate Ricardo Altenio y Matías Saracho son parte de la misma por los próximos años. CONFIRMAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría del Rally Mar y Sierra ya confirmaron para el próximo fin de semana otra fecha del campeonato con la competencia en General Madariaga. ACUERDO: Javier Funcia llegó a un acuerdo con un equipo de competición para con el Falcon continuar por la próxima carrera en el Turismo Cuatromil Argentino donde viene corriendo en las últimas temporadas. El oriundo de Mercedes pudo lograr en forma conjunta continuar en la Alta Competencia. PUESTO: El piloto oriundo de Campana con el seudónimo Fernando Brutus viene de correr en la categoría Tope Race en la primera final con el mercedes del equipo de Azar Motor Sport clasificó décimo cuarto para en la final ocupar el puesto décimo tercero. FECHA: Continuando con la categoría Top Race confirmó que su próxima fecha se desarrollara el venidero 29 de septiembre en el autódromo de 9 de Julio recuperando el mismo a nivel nacional con una competencia que tendrá cambio de pilotos determinada como competencia especial. BUENA: La segunda carrera para la Tope Race el oriundo de Campana con el seudónimo Fernando Brutus a bordo del mercedes número 77 desarrolló una buena performance con un décimo puesto. FORMULA CINCO: Otra propuesta para la categoría en el autódromo capitalino este fin de semana con su habitual parque de autos donde utilizaron el circuito número 5 que comienzan con su propuesta desde las 13 hs. AFAMADO: La idea de los hermanos Donamari era con el chasis terminado para la clase Light del TC Bonaerense sumarse a la categoría pero el afamado tema de los presupuestos no podrán volver a la alta competencia. CENA: El pasado viernes el piloto Hugo Mauro desarrolló una cena de camaradería donde seguidores, amigos y auspiciantes vivieron una velada agradable que además sirvió para recaudar dinero de cara a la próxima carrera que desarrollará en la provincia de Entre Rios. BONO: El piloto local que viene corriendo en los chasis del Regional Gastón Fernandez lanzó un bono contribución con importantes premios para quienes adquieran el mismo donde estarán colaborando con el piloto mencionado y para quienes deseen ayudar pueden contactarse con Gastón. VOLVER: Finalmente Facundo Ardusso volvió a correr en el Turismo Nacional en la Clase Tres como venía buscando esta posibilidad. Ahora corre en el TC el Super TC 2000 y el Turismo Nacional lo que al de las parejas le queda poco tiempo para descansar. TURISMO ZONAL PISTA: Nueva visita de la categoría al autódromo capitalino este fin de semana con sus clases Dos y Tres y su limitado parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ANFITRION: Allá por 2006 Isabella y Bruno se subieron a sus bicicletas y partieron, y desde entonces ya sumaron 144.000 km y 69 países y cuando llegaron a Campana los recibió e hizo de anfitrión el expresidente del Campana Automóvil Club Luis Leveling que hasta les hizo probar los fiambres exquisitos del comercio "La Maga". Mirá vos! AVZ: La categoría llega hasta el autódromo porteño por otra carrera del presente campeonato en este fin de semana donde utilizan el circuito número cinco con su habitual parque de autos. APOSTAR: Se trabaja en el auto de Carli Bava de cara a la próxima carrera del Turismo Cuatromil Argentino donde en la estructura de Caggiano en José C. Paz donde se atiende el Ford están conforme con el piloto de Zárate y siguen apostando por el presente campeonato. ABRAZO: En el autódromo de Olavarria ante la presencia del Tope Race se pudo ver a través de la televisación el abrazo entre Javier Azar y Sandro Moine lo que estará marcando el regreso del campanense al equipo de Del Viso. FECHAS: Los dirigentes de la categoría Turismo Nacional confirmaron que de las cuatro carreras que faltan para cerrar este campeonato estarán visitando el autódromo de San Jorge después de varios años de no correr allí y estarán cerrando el presente torneo en el autódromo de San Nicolás al cual por primera vez visitaran. TRATANDO: Los ex pilotos de la categoría Alma están tratando de realizar otra cena con el reencuentro de quienes fueron parte de la historia de dicha categoría. Por el momento están en la etapa de realizar comunicarse entre ellos. SEGUNDA: Para el 29 de setiembre esta designado la segunda fecha del campeonato argentino de Karting en el escenario de Mar del Plata de las tres carreras programado para este emprendimiento. PODIO: Vienen de correr por otra fecha del campeonato en la categoría Prokart donde en la Clase Juniors el piloto campanense Ignacio Lopez volvió a lograr otro podio con un segundo puesto y le permite seguir liderando el campeonato con la atención total del karting por parte de su padre Marcelo. CHARLA: Fue muy interesante la charla que días atrás brindó el profesor Alberto Hernandez basado en la vida deportiva de Juan Galvez que brindó en nuestra ciudad traído por los dirigentes del club del Primer auto Argentino Manuel Iglesias dentro de los festejos de los 35 años que está cumpliendo la institución mencionada.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: