PRESENTAN A MARADONA En medio del boom que generó su llegada, Diego Maradona será presentado este domingo, a las 14, como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Será con un entrenamiento a puertas abiertas que contará con 20 mil hinchas triperos. Luego, "el Diez" se trasladará a un hotel platense y brindará una conferencia de prensa para medios de todo el mundo. Maradona firmó un contrato por una temporada y tendrá a Sebastián Méndez y Ángel González como ayudantes de campo y al profesor Hernán Castex como preparador físico. Su debut será el domingo 15 de septiembre en el Bosque ante Racing Club a las 11 de la mañana. LANÚS, A CUARTOS Ayer, Lanús venció 4-1 a Argentinos Juniors y se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina, instancia en la que aguarda ahora por el vencedor del duelo entre Independiente y Defensa y Justicia. En cancha de Arsenal de Sarandí, el Granate se impuso con goles de Lucas Vera, Nicolás Pasquini, José Sand y Nicolás Orsini, mientras Santiago Silva descontó para el Bicho. Hoy, en la continuidad de esta Copa Argentina, Central Córdoba de Santiago del Estero se medirá frente a Villa Mitre de Bahía Blanca en un duelo que definirá otro clasificado a los Cuartos de Final. El encuentro se jugará desde las 15.05 horas. LO CELSO, DESAFECTADO El mediocampista Giovani Lo Celso fue liberado de la Selección Argentina y regresará a Tottenham, ya que padece un dolor en la región inguinal izquierda. El ex Rosario Central se perderá así el amistoso de este martes ante México en el estadio Alamadone de San Antonio. El otro futbolista con problemas físicos es Marcos Acuña, quien se entrenó de manera diferenciada por una sobrecarga en los isquiotibiales. ELIMINATORIAS EUROCOPA En la continuidad de la clasificación para la Eurocopa 2020, ayer se disputaron siete partidos: Francia 4-1 Albania, Serbia 2-4 Portugal, Inglaterra 4-0 Bulgaria, Kosovo 2-1 República Checa, Lituania 0-3 Ucrania, Islandia 3-0 Moldavia y Turquía 1-0 Andorra. Hoy, en tanto, jugarán: Armenia vs Bosnia, Georgia vs Dinamarca, Suiza vs Gibraltar, Rumania vs Malta, Finlandia vs Italia, Grecia vs Liechtenstein, España vs Islas Feroe y Suecia vs Noruega. PRIMERA B METRO Ayer se puso en marcha la quinta fecha del Torneo Apertura, que tiene nuevo líder: Tristán Suárez. El conjunto de Ezeiza venció 2-1 como local a Sacachispas (descontó el ex Villa Dálmine, Juan Cruz Vera Borda) y llegó a los 11 puntos. Además, ayer también jugaron: Colegiales 0-1 Villa San Carlos y Comunicaciones 1-1 Acassuso. La programación continuará hoy con cinco encuentros: San Telmo vs Fénix (11.00), San Miguel vs Argentino de Quilmes (15.30), Flandria vs UAI Urquiza (15.30), Deportivo Armenio vs Almirante Brown (15.30) y Los Andes vs Talleres (19.05). Mañana lunes, la fecha se cerrará con J.J. Urquiza vs Defensores Unidos. PRIMERA C Cañuelas (15 puntos) se escapó en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura al vencer ayer 2-0 como local a Victoriano Arenas por la 7ª fecha. Además, el sábado jugaron: Midland 1-2 Central Córdoba (R) y Leandro N. Alem 1-0 San Martín (B). Antes, el viernes: El Porvenir 1-1 Luján. La programación continúa hoy con tres cotejos: Lamadrid vs Deportivo Merlo, Argentino (M) vs Real Pilar y Deportivo Español vs Ituzaingo. Y mañana lunes se enfrentarán: Dock Sud vs Laferrere y Sportivo Italiano vs Excursionistas.



