Breves: Polideportivas

AHORA, POR POLONIA La Selección Argentina de Básquet cerrará hoy su segunda fase del Mundial de China cuando enfrente a Polonia desde las 9.00 para definir el primer puesto del Grupo I. Así, en caso de ganar, los dirigidos por Sergio Hernández se medirán en Cuartos de Final contra el segundo del Grupo J, que será el perdedor del duelo entre Serbia y España (9.30). En cambio, en caso de perder, quedarán segundos y chocarán contra el ganador de ese cotejo. Ayer, camino al objetivo de asegurar uno de los dos boletos para Tokio 2020 que este Mundial ofrece para las selecciones americanas, Argentina recibió una buena noticia por la derrota de Brasil ante República Checa. Por ese resultado, los brasileños complicaron seriamente sus chances de avanzar a Cuartos de Final después de haber hecho una primera fase perfecta. El resumen de la actualidad del Mundial de China es el siguiente: -GRUPO I: hoy juegan Venezuela vs Rusia (ambos eliminados) desde las 5.00; y Argentina vs Polonia (para definir 1º y 2º) desde las 9.00. -GRUPO J: hoy juegan Puerto Rico vs Italia (ambos eliminados) desde las 5.30; y España vs Serbia (para definir 1º y 2º) desde las 9.30. -GRUPO K: República Checa (3-1) venció ayer 93-71 a Brasil (3-1); mientras Estados Unidos (4-0) le ganó 69-53 a Grecia (2-2). Mañana juegan: República Checa vs Grecia (5.30) y Estados Unidos vs Brasil (9.30). -GRUPO L: ayer, Australia (4-0) superó 82-76 a República Dominicana (2-2); mientras Francia (4-0) derrotó 78-75 a Lituania (2-2). Así, mañana, Australia y Francia definirán primer y segundo puesto desde las 9.00, mientras que Lituania y Dominicana, ya eliminados, jugarán desde las 5.00. US OPEN: NO PUDO SERENA La canadiense Bianca Andreescu (19 años) conquistó ayer su primer título de Grand Slam al vencer en la final del US Open por 6-3 y 7-5 a la estadounidense Serena Williams (37 años), quien desperdició así una nueva oportunidad de llegar a los 24 majors e igualar el record de la australiana Margaret Court. Con este título, Andreescu trepará hasta el 5º puesto del ranking mundial. NADAL VS MEDVEDEV Esta tarde, desde las 17.00 (hora argentina), el español Rafael Nadal (33 años) buscará su cuarto US Open y su 19º título de Grand Slam cuando enfrente en la final al ruso Daniil Medvedev (23). En caso de ganar, el mallorquín quedará a un solo major de distancia de Roger Federer, quien acumula 20 Grand Slam en su carrera. TC: SORPRENDIÓ SILVA Ayer, en la segunda jornada de la 11ª fecha (primera de la Copa de Oro) del Turismo Carretera, Juan Manuel Silva sorprendió en Rafaela y sobre el final de la tanda clasificatoria se adueñó de la pole position con un tiempo de 1m26s328. En el segundo lugar terminó Agustín Canapino, mientras que tercero se ubicó Juan Martín Trucco. La primera de las tres series del TC previstas para hoy comenzará a las 9.00; la final, en tanto, se correrá desde las 12.50. VICTORIA PUMA En su último amistoso previo al Mundial de Japón, el Seleccionado Argentino de Rugby venció 74-0 a Randwick Rugby de Australia. El 21 de septiembre, Los Pumas se enfrentarán a Francia en el inicio de su participación en la Copa del Mundo y en el marco del grupo C que se completa con Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

