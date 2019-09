La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 La 16ª edición de los 10K Tenaris fue un nuevo éxito







Con más de 6.500 inscriptos y la recolección de 7.500 alimentos no perecederos, la carrera más convocante de la región volvió a ser una gran fiesta. Atletas de distintos puntos del país, vecinos y empleados de Tenaris confirmaron su pasión por el running y la solidaridad. Alexis Pensa y la local Silvana Hernández festejaron en los 10K. La 16ª edición de los 10K Tenaris, la carrera más convocante del corredor norte bonaerense, volvió a ser el domingo una gran celebración del deporte y la solidaridad: con más de 6.500 corredores inscriptos y la recolección de 7.500 alimentos no perecederos, la comunidad demostró su pasión por el running y su compromiso con los sectores más necesitados. Los distintos podios de la competencia tuvieron protagonistas muy variados, con deportistas de elite de distintas localidades del país, vecinos de la región y empleados de Tenaris luciendo medallas. Los 10K en la clasificación General Caballeros fueron liderados por Alexis Pensa, cuatro veces ganador de la prueba, sobreponiéndose así de la mejor manera a una tendinitis que lo aquejó todo el año y celebrando en Campana. En tanto, Silvana Hernández, corredora del Club Ciudad de Campana, fue el orgullo local al imponerse en la clasificación General Damas. "Es la carrera que siempre quise ganar desde que empecé a entrenar. Es una competencia hermosa y muy bien organizada", expresó la campanense. En la prueba de los 10K clasificación Tenaris Caballeros, el primero resultó Fernando Mezzano, empleado de la planta de varillas de bombero ubicada en Villa Mercedes, provincia de San Luis. "Es mi primera vez en Campana y en la 10K Tenaris. Me resultó un recorrido muy atractivo, con mucho verde. A pesar de estar acostumbrado a un circuito más llano, me gustó mucho. Agradezco el apoyo de la organización para facilitarnos el viaje y la participación", compartió el corredor, quien junto a otros seis compañeros dejaron bien en alto al deporte puntano. Por su parte, la primera empleada de Tenaris en cruzar la meta de los 10K fue Natalia Machado, del departamento de Tecnología. "Fue mi tercera participación, pero para esta edición me preparé con el objetivo de hacer podio: le metí energía y fuerza para mejorar los tiempos y se logró", compartió la atleta que se entrena en el CCC. Diferentes escuelas de la zona tuvieron una concurrencia destacada de estudiantes, pero fueron la Primaria Nº13 "Luis Costa" del barrio Héroes de Malvinas de Campana y la Secundaria Técnica Nº3 "Agustín Rocca" de Zárate las que más alumnos anotaron, por lo que se llevaron un voucher de 7 mil pesos cada una para la compra de elementos deportivos. También hubo gran participación de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Roberto Rocca, con más de un centenar de chicos corriendo la carrera. Como todos los años, un gran operativo de logística coordinado por Tenaris y el Club de Corredores con Policía, Dirección de Tránsito municipal, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja para asistió y brindó seguridad a los atletas. Asimismo, hubo postas de hidratación en lugares claves del recorrido. La entrada en calor previa a la carrera estuvo a cargo de estudiantes del profesorado de Educación Física del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA), mientras que el show de cierre lo brindó el dúo folclórico Los Campedrinos. Además, durante el acto de premiación subieron al escenario representantes de las cuatro entidades de bien público beneficiarias del donativo de alimentos no perecederos reunido a lo largo del proceso de inscripción: la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia y Fundación Shunko de Campana, y la Obra Don Bosco y Fundación Akamasoa de Zárate y Lima, respetivamente. "Por primera vez corrí con mi esposa e hija, una experiencia muy linda porque de alguna manera representa el motivo que da vida a esta carrera: que las familias, Tenaris y Campana celebren el deporte y la solidaridad. Creo que la 10K Tenaris es uno de los grandes eventos comunitarios de la ciudad, una fiesta hermosa en la que uno se encuentra con vecinos y compañeros de trabajo, y que nos gustaría que siga creciendo año a año", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur.

EL MOMENTO DE LA LARGADA, CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN PRIMERA LÍNEA.





LA ÚLTIMA SUBIDA: LOS PARTICIPANTES DE LOS 10K TRANSITAN POR LA AV. ROCCA HACIA LA PLAZA EDUARDO COSTA.





EL ESFUERZO NO QUITA LA ALEGRIA: DIVERTIDA POSTAL DE LOS 10K EN PLENA AVENIDA MITRE.





LOS 3K VOLVIERON A MOSTRAR SU HABITUAL CLIMA DE ALEGRÍA Y FAMILIARIDAD TODOS LOS PODIOS De acuerdo a la clasificación que hizo el Club de los Corredores (a cargo de la fiscalización del evento), los podios de los 10K fueron los siguientes: -General Caballeros: 1) Alexis Pensa (32m39s), 2) Matías Gómez (33m13s) y Fernando Mezzano (33m25). -General Damas: 1) Silvana Hernández (39m36s), 2) Mariana Mendiburu Pantaleone (40m02) y 3) Alejandra Lacerna (41m35s). -Comunidad Campana Caballeros: 1) Sebastián Schneider (34m37s), 2) Emanuel Preiser (35m18s) y 3) Fabián Dupuy. -Comunidad Campana Damas: 1) Silvana Hernández (39m36s), 2) Mónica Kulita (41m47s) y 3) Noelia Guillermín (41m57s) -Tenaris Caballeros: 1) Fernando Mezzano (33m25s), 2) Matías Gómez (35m41) y 3) Mauricio Villavona (36m32s). -Tenaris Damas: 1) Natalia Machado (52m26s), 2) Mirian Melgarejo (54m08) y 3) Monika Dyrendahl (56m14s) -Caballeros Otras Discapacidades: 1) Mauro Giunta. En tanto, los podios de los 10k según las diferentes categorías por segmentación etaria fueron: -Caballeros hasta 16 años: 1) Lautaro Copetti (38m48s), 2) Juan Pablo Ciappini (53m43s) y 3) Owen Blumenkranz (55m00s). -Damas hasta 16 años: 1) Laura Desimone (58m35s), 2) Chiara Colucci (1h01m34s). -Caballeros 17-24 años: 1) Matías Gómez (33m13s), 2) Fernando Mezzano (33m25s) y 3) Agustín Granlund (36m14s). -Damas 17-29 años: 1) Noelia Guillermín (41m57s), 2) Marilú Perea (45m49s) y 3) Yamila Benítez (47m53s). -Caballeros 25-29 años: 1) Matías Gómez (35m41s), 2) Braian Campodónico (37m10s) y 3) Eric Giménez (38m11s). -Damas 30-39 años: 1) Silvana Hernández (39m36s), 2) Mariana Mendiburu Pantaleone (40m02) y 3) Alejandra Lacerna (41m35s). -Caballeros 30-34 años: 1) Alexis Pensa (32m39s), 2) Emanuel Preiser (35m18s) y 3) Mauricio Villavona (36m32s). -Caballeros 35-39 años: 1) Sebastián Schneider (34m47s), 2) Jorge Noguera (35m06s) y 3) Sebastián Monzón (36m49s). -Damas 40-49 años: 1) Mónica Kulita (41m47s), 2) Mariana Trentin (44m04s) y 3) María Soledad Vallino (45m24s). -Caballeros 40-44 años: 1) Juan Carlos Vásquez (36m18s), 2) Carlos Agüero (37m25s) y 3) Jorge Vallejos (38m35s). -Caballeros 45-49 años: 1) Gustavo Comba (33m44s), 2) Fernando Lobos (40m47s) y 3) Rodolfo Amartino (41m06s). -Damas 50-59 años: 1) Analía Cisneros (42m29s), 2) Claudia Guerrero (51m37s) y 3) María de los Ángeles Torres (53m22s). -Caballeros 50-54 años: 1) Héctor Díaz (44m58s), 2) Ángel Meyer (45m14s) y 3) Osvaldo Daniel Porcel (46m30s). -Caballeros 55-59 años: 1) Gabriel Maini (49m03s), 2) Oscar Juszczyszyn (49m28s) y 3) Fabio Itabel (51m11s). -Damas 60-69 años: 1) Lucía Semmoloni (1h05m28s), 2) Olga Núñez (1h05m55s) y 3) Patricia Mentasti (1h07m15s). -Caballeros 60-64 años: 1) Osvaldo Duvivier (41m34s), 2) Miguel Ángel Ardouin (42m28s) y 3) Roberto Kinder (47m17s). -Caballeros 65-69 años: 1) Eduardo Kwas (51m54s), 2) Miguel Alejandro Niño (52m12s) y 3) Alberto Troncoso (52m15s). -Caballeros +70 años: 1) Alberto Kunzmann (59m02s), 2) Hugo De Merlier (1h04s48s) y 3) Carlos Tuma (1h11m28s). Finalmente, los podios de los 3K, según informó Tenaris, fueron: -General Caballeros: 1) Cristián González, 2) Daniel Rojas y 3) Joaquín Combet. -General Damas: 1) Soledad Avellaneda, 2) Malena Brítez y 3) Cintia Márquez. -Tenaris Caballeros: 1) Carlos Tietze, 2) Tomás Rodríguez y 3) Marcelo Almeida. -Tenaris Damas: 1) María Belén Durán, 2) Maira Ayelén Inda y 3) Natalia Vallejos PENSA: "SABÍA QUE ESTABA PARA GANAR" El ganador de los 10K Tenaris clasificación General Caballeros se sorprendió cuando Gustavo Comba, múltiple ganador de la competición, se quedaba atrás en el tercer kilómetro. Sin embargo, reconoció que Matías Gómez, el corredor zarateño que representó al Club Ciudad de Campana, le presentó un desafío que lo obligó a mantener un gran ritmo el resto de la carrera. "Se hizo entretenido. Salimos con el chico Gómez y con Gustavo en los primeros lugares. En el kilómetro tres vi que Gustavo se quedaba y en el 5 traté de pegar un cambio más y quedé solo. A partir de ahí era cuestión de aguantar lo más posible", repasó el atleta oriundo del partido bonaerense de 25 de mayo. Con la victoria del domingo, Pensa se coronó por cuarta vez en los 10K de la carrera de Campana, récord personal que compartió cuando, al cruzar la meta, levantó la mano con el número de competiciones locales ganadas. "Venir a correr a Campana es muy difícil, las subidas y bajadas hacen un circuito durísimo, a veces tenés el tema de la humedad. Pero hoy estaba hermoso para correr. Campana me encanta y Tenaris siempre me facilita la participación. Es una carrera que siempre está en mi calendario nacional", expresó el corredor, que marcó un tiempo de 00:32:39, poco más de un minuto por encima de su mejor registro en Campana y en todos los 10K que corrió: 00:31:30. Pensa reveló que una tendinitis en una de sus rodillas amenazó con dejarlo afuera de la 10K Tenaris. "Es más: la kinesióloga no quería que venga a correr", contó. Pero la cita campanense pudo más y una buena preparación lo alistó para desplegar toda su performance. "De entrada, sabía que estaba para ganar", dijo. Y así lo hizo.



CHOQUE ESOS CUATRO: PENSA FESTEJA EL CUARTO TRIUNFO EN LA 10K TENARIS. HERNÁNDEZ: "ES LA CARRERA QUE SIEMPRE QUISE GANAR" "Es la tercera vez que corro y la primera que gano la general", señaló Silvana Hernández, la corredora del Club Ciudad de Campana que marcó un registro de 39m36s para quedarse con el primer lugar en su prueba. Hernández, que el año pasado había salido segunda en la General Damas y primera en la clasificación Comunidad Damas, venía acercándose al triunfo: "La 10K Tenaris es la carrera que quise ganar desde que empecé a entrenar, porque soy campanense. De chica hacía siempre los 3 kilómetros y hoy se dio que salí primera en los 10. Es una carrera linda y un evento muy bien organizado. Había ganado en otras competencias, pero nunca en mi ciudad. Por eso es una emoción enorme", confesó la atleta. "Salí a mi ritmo; en general, nunca salgo a buscar un puesto determinado, sino a correr a una velocidad que puedo mantener. Cuando salí iba segunda, y a los 5 o 6 kilómetros quedé adelante, pero siempre sin pensar en ganar, sino en sostener el ritmo y tratar de mejorar la marca del año pasado", contó la campanense. La deportista del CCC comentó además que el clima freso y húmedo de este domingo no afectó su rendimiento y reconoció que conocer el circuito le dio cierta ventaja sobre el resto de las competidoras. "Es un circuito en el que entreno mucho. Para todos es muy difícil porque tiene muchas cuestas, pero los campanenses lo conocemos", indicó. Y les dedicó el triunfo a sus compañeros del CCC y a su entrenador, Diego Marquine.

LA CAMPANENSE CELEBRA AL CRUZAR LA META Y CORONARSE GANADORA DE LOS 10K POR PRIMERA VEZ.

