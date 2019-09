Hincha del Belgrano aprehendido con cocaína

Fue el sábado por la madrugada, luego del partido que el equipo cordobés empató 1 a 1 con Morón.

Un colectivo con unos 60 hinchas de Belgrano de Córdoba bajó en la estación de servicio Axion de la rotonda Mc Donald’s el viernes cerca de la medianoche, y la policía fue convocada por un llamado anónimo señalando disturbios, además de consumo estupefacientes en la vía pública.

Fue entonces que se hicieron presentes los móviles de Zona 4 y 5 del Comando Patrulla Campana que, con el apoyo de Prefectura, realizaron un cacheo que se prolongó hasta la madrugada del sábado. El operativo arrojó como saldo a un aprehendido por portar consigo una cantidad de cocaína por encima de lo establecido por el Código Penal para consumo personal.

#Dato tenencia de estupefacientes. Un colectivo de Expreso Exodo con 60 hinchas de Belgrano se detuvo detrás de Mc Donald's. Llamado de 911 por consumo en vía pública, CP zona 5 Of Barrios y Of Durán, CP zona 4 Of Obregón y Of Morlas, Prefectura. Un aprehendido con Cocaína pic.twitter.com/rJUgmjYxoZ