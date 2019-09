La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Corría picadas en un auto trucho







Fue el sábado por la noche, en las inmediaciones de Otamendi. El otro auto, chocó contra un poste mientras trataba de evadirse del control policial. Es un VW Gol rojo, con vidrios polarizados y tiene pedido de captura. Lo detuvo un móvil del Comando Patrulla, Zona 5, luego de una persecución que tuvo lugar el sábado por la noche, cuando, junto a otros vehículos, se encontraba realizando "picadas" en las inmediaciones de Otamendi contra un Peugeot 307. Su dueño, vecino de Otamendi, dio por toda explicación que no sabía que se trataba de un auto robado y que lo había comprado de buena fe. El otro auto, un Peugeot 307, también intentó evadirse y chocó contra un poste en Liniers y Falucho, mientras era perseguido por un móvil del Comando Patrulla asignado a la Zona 4. El Peugeot no tiene pedido de captura pero, aparentemente, el gravado en sus cristales no coincidirían con la patente del vehículo. Interviene la Dra. Ana Laura Brizuela, de la UFI 2.

El Gol tiene pedido de captura porque es robado.

#Dato [hilo] vehículos corriendo picadas, anoche altura Otamendi. Otro vehículo que que se dio a la fuga, luego de larga persecución chocó contra un poste en Liniers y Falucho, ilesos los 2 muchachos y 2 chicas. Peugeot 307 Patente adulterada. CP zona 4, Of. Barrios y Of Durán pic.twitter.com/0qlmMdPeVO — Daniel Trila (@dantrila) September 9, 2019

