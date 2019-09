La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 10K Tenaris:

NOTICIA RELACIONADA: La 16ª edición de los 10K Tenaris fue un nuevo éxito El ganador de los 10K Tenaris clasificación General Caballeros se sorprendió cuando Gustavo Comba, múltiple ganador de la competición, se quedaba atrás en el tercer kilómetro. Sin embargo, reconoció que Matías Gómez, el corredor zarateño que representó al Club Ciudad de Campana, le presentó un desafío que lo obligó a mantener un gran ritmo el resto de la carrera. "Se hizo entretenido. Salimos con el chico Gómez y con Gustavo en los primeros lugares. En el kilómetro tres vi que Gustavo se quedaba y en el 5 traté de pegar un cambio más y quedé solo. A partir de ahí era cuestión de aguantar lo más posible", repasó el atleta oriundo del partido bonaerense de 25 de mayo. Con la victoria del domingo, Pensa se coronó por cuarta vez en los 10K de la carrera de Campana, récord personal que compartió cuando, al cruzar la meta, levantó la mano con el número de competiciones locales ganadas. "Venir a correr a Campana es muy difícil, las subidas y bajadas hacen un circuito durísimo, a veces tenés el tema de la humedad. Pero hoy estaba hermoso para correr. Campana me encanta y Tenaris siempre me facilita la participación. Es una carrera que siempre está en mi calendario nacional", expresó el corredor, que marcó un tiempo de 00:32:39, poco más de un minuto por encima de su mejor registro en Campana y en todos los 10K que corrió: 00:31:30. Pensa reveló que una tendinitis en una de sus rodillas amenazó con dejarlo afuera de la 10K Tenaris. "Es más: la kinesióloga no quería que venga a correr", contó. Pero la cita campanense pudo más y una buena preparación lo alistó para desplegar toda su performance. "De entrada, sabía que estaba para ganar", dijo. Y así lo hizo.

