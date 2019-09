La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Breves: Noticias de Actualidad







AGENTES ATROPELLADOS La situación judicial del periodista Eugenio Veppo, conductor del automóvil que mató a una agente de tránsito y dejó gravemente herido a otro, se agravó ayer al decidir la Justicia imputarlo por "homicidio simple con dolo eventual", delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. En principio, el sindicado como responsable de la muerte de la agente Cinthia Choque y las graves heridas sufridas por Santiago Siciliano había sido imputado por un delito de pena considerablemente menor, "homicidio culposo", y el cambio en la acusación le fue comunicada a Veppo cuando se disponía a dar su versión de los hechos en Tribunales. A raíz del agravamiento de la calificación, el abogado de Veppo, Juan José Ferrari, le aconsejó no declarar hasta tanto puedan trazar una estrategia defensiva. Tras ser notificado de la imputación, se dispuso el traslado del periodista a la cárcel de Ezeiza, donde quedará alojado mientras la Justicia avanza en la investigación de los hechos. REGRESÓ ALBERTO El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, llegó ayer a la Argentina tras su gira por Europa, donde según admitió, tuvo a la deuda del país como uno de los temas que tocó en reuniones con mandatarios y otros funcionarios de ese continente. "Estuvo en todas las reuniones el tema de la deuda", dijo a la prensa Fernández al arribar poco después de las 7:00 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras los encuentros que mantuvo con con los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Portugal, Antonio Costa. El candidato justicialista resaltó las coincidencias de con los dos mandatarios ibéricos, sobre todo con Sánchez, sobre el cual indicó que comparte "un pensamiento común". JUICIO DE LA OBRA PÚBLICA El ex jefe de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz, Héctor Garro, defendió su inocencia en el comienzo de las indagatorias a los 13 acusados en el juicio en el que se investiga la presunta adjudicación de licitaciones viales al empresario Lázaro Báez, a las cuales no asistió la ex presidenta Cristina Kirchner, también procesada. "Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas de Báez. Fui presidente de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses, por lo que nunca pude haber participado de ninguna adjudicación", sostuvo Garro en su breve indagatoria. En su indagatoria, Garro detalló todas las obras que se concedieron cuando habían pasado entre dos y cinco años desde que dejó el cargo. DE VIDO A JUICIO ORAL El juez federal Luis Rodríguez elevó este ayer a juicio oral y público al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta por presuntas irregularidades con el manejo de fondos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. Tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez dispuso la elevación a juicio del caso que tiene a 19 imputados, informaron a NA fuentes judiciales. Según la acusación, "el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.373", y -de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)- existía un monto de $88.320.750 sólo en concepto de "gastos administrativos".

Breves: Noticias de Actualidad

