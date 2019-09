La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Vidal intenta nombrar a 44 jueces a pocas semanas de finalizar su mandato







Elevó los pliegos sobre el fin de la semana pasada. "No acepto y rechazo actitudes y conductas de este tipo por parte del Ejecutivo, que están en los márgenes de la institucionalidad", señaló a título personal el presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana. El concepto de territorialidad. "Esta decisión del Ejecutivo provincial tiene un sesgo político que no tendría que existir. Pasó lo mismo con Scioli sobre el final de su gestión, quien en octubre de 2015 envió al Senado bonaerense los pliegos de más de 100 candidatos a ocupar distintos cargos en la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero no hubo acuerdo. Creo que Vidal quiere hacer algo similar para poner jueces y funcionarios afines a su color político o de su preferencia, y no debería ser así. Más aun sabiendo que existen sobradas posibilidades de que no sea reelegida, lo cual es un escándalo", comentó Marcelo Fioranelli a La Auténtica Defensa, sobre los 44 pliegos que a fines de la semana pasada la gobernadora Vidal elevó a la Comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado de la Provincia, donde tiene mayoría la coalición Cambiemos. En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, aprovechó para remitirse de a la regla no escrita de "territorialidad" en este tipo designaciones y que pocas veces es respetada para nuestro distrito judicial: "Este tema también tiene que ver, también, con uno de los problemas recurrentes que nosotros tenemos en términos institucionales a nivel local: no sabemos cómo parar la designación de jueces propuestos desde el Ejecutivo que vienen de otro departamento judicial a ocupar un cargo a nuestro distrito. En la mayoría de los casos, nuestros postulantes quedan siempre relegados a pesar de su idoneidad. Hablo de Jueces que se postulan a la Cámara, o Secretarios que quieren ser Jueces, o abogados de nuestra matrícula que superaron con muy buenas notas las etapas de evaluación y quedan en la terna, pero después son relegados por postulantes que de preferencia de la gobernadora y no conocen nuestro territorio. Es más: a veces ni siquiera fijan su domicilio aquí una vez que son nombrados. A eso nos opusimos siempre, y ahora nos parece otra desprolijidad manifiesta que Vidal quiera aprovechar su mayoría en la Comisión de Pliegos para designar semejante cantidad de jueces a semanas de finalizar su mandato". "Esta opinión –finalizó Fioranelli- la emito a título personal, aunque no creo que difiera demasiado de la del resto de los matriculados del CAZC, a quienes represento. No acepto y rechazo actitudes o conductas de este tipo por parte del Ejecutivo bonaerense, que están en los márgenes de la institucionalidad. Este tipo de cuestiones degradan la calidad democrática, a nuestro sistema de justicia, y a todo el trabajo que se hace en el Consejo de la Magistratura en cuanto al mecanismo de selección y designación de jueces en la provincia de Buenos Aires".

