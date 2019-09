La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Colella insiste con el Código de Descuento







En la sesión del pasado jueves en el Concejo Deliberante se dio tratamiento al Expediente Nº 18776 que busca dar continuidad al Programa de beneficios de financiamiento de comprar y contrataciones en comercios y proveedores locales adheridos. "El municipio solo funcionaria como ente de retención, y permitirá poner en funcionamiento los distintos convenios que tiene el sindicato con distintos comercios de Campana" explicó el edil del bloque PJ-Frente de Todos. "Este proyecto fue vetado en dos oportunidades por el intendente Sebastián Abella –comento Colella- y solamente genera beneficios y nada más que beneficios para el trabajador municipal, no afecta de ninguna manera las arcas municipales". Siguiendo esta línea, el candidato del Frente de Todos dijo "esta es una medida que no solo beneficia a los trabajadores municipales sino también moviliza el comercio local" y agregó "la inflación, los tarifazos, son todas situaciones que afectan gravemente en el bolsillo de los vecinos". "Me encanta escuchar y ver actitudes del intendente como por ejemplo el 6,5% a cuenta de futuros aumentos, pero es momento de dejar de mentirle al trabajador municipal" apuntó Marco Colella y continúo diciendo "se habla de predisposición del Ejecutivo cuando no se presento a la reunión paritaria del 22 de agosto; paritarias que quedaron muy por debajo del índice de inflación que hoy está por las nubes por culpa de las políticas económicas implementadas por el gobierno de su mismo color político a nivel nacional y provincial". El edil del bloque Frente de Todos siguió su alocución diciendo "creo que es momento de tratar de ayudar al vecino de Campana, al trabajador municipal, al comerciante local". "Este código de descuento beneficia a los trabajadores; con su implementación el trabajador va a poder comprar indumentaria, medicamentos, reparar un auto, comprar artículos escolares o alimentos para su familia; cuestiones que quizás hoy no puede llegar comprar en efectivo o con las tarjetas de crédito por los limites que tienen" comentó Marco Colella, quien concluyendo, remarcó: "cuanto mayores posibilidades y recursos les demos a los trabajadores municipales, en este momento de profunda crisis, mejor le va a ir a la ciudad".

Foto: Archivo.

