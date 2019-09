La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Soledad Calle:

"La sensibilidad social debe existir los 365 días del año, no en la campaña electoral"







Consultada Soledad Calle sobre las medidas de "acompañamiento social" anunciadas por el intendente Sebastián Abella, la concejal del bloque PJ-Frente de TODOS, salió al cruce del oficialismo local. "Era hora que el intendente se decida a mirar y a escuchar lo que le pasa a la gente. Lo triste es que responsa a la estrategia electoral de Macri y Vidal" expresó. "En la última sesión el macrismo local se negó a tratar la ordenanza de emergencia alimentaria, que tiene como finalidad, precisamente, garantizar un plato de comida en la mesa de las familias más vulnerables" sostuvo la concejal y continúo diciendo "el oficialismo lo hizo en la voz de Cazador, quien negó que en Campana existan familias en este nivel de pobreza". Quien acompaña la candidatura de Rubén Romano en el Frente de TODOS indicó además que "a las claras Abella, como hace Macri y Vidal cambia de estrategia electoral; primero nos quisieron convencer de que todos los problemas de Campana se solucionaban con asfalto y ahora tras el duro golpe que recibió Juntos por el Cambio en las urnas cambian de estrategia y quieren mostrarse con una sensibilidad social que realmente no tienen". "Hace tan solo un par de semanas, tras una inmensa movilización de más de 3 mil desocupados de la construcción, Abella dijo que los trabajadores ensuciaban el espacio público" dijo Soledad Calle y agregó "es imposible que hoy nos hagan creer que de verdad le importan". Para concluir la presidenta del bloque PJ-Frente de TODOS afirmó "hoy Rubén Romano propone la recuperación de la ciudad productiva, la generación de trabajo y la continuidad de las obras, que sólo podrán hacerse realidad si ponemos a Campana en línea con los gobiernos nacionales y provinciales. Alberto, Axel y Rubén son sinónimos de futuro y son la garantía de que Campana siga creciendo en obras, pero también en oportunidades para todos".

Para soledad calle el gobierno de Abella quiere "demostrar una sensibilidad social que realmente no tienen".



