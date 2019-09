La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 "Ruli" Galarza:

El referente vecinal "Ruli" Galarza, confirmó su apoyo al Frente de Todos en Campana y destacó la candidatura de Rubén Romano: "es un hombre que ha venido a contribuir con sus vecinos desde la Política, y confiamos en que el proyecto que encabeza viene a continuar con lo que está bien, pero sobre todo, a cumplir con las principales necesidades que aún no han sido resueltas" aseveró. El dirigente vecinal Raúl "Ruli" Galarza, hizo público su acompañamiento y se sumó al Frente de Todos de cara a las elecciones de Octubre, encolumnándose con los distintos sectores del peronismo que junto a organizaciones vecinalistas y espacios independientes respaldan la candidatura a Intendente de Rubén Romano. El principal referente del espacio vecinal explicó que "encontramos en el proyecto que encabeza Rubén Romano, la posibilidad de volver a poner a la Ciudad en un lugar de importancia para el País y la Provincia. Los vecinos no queremos dejar a Campana fuera de la Argentina que se viene, y para ello debemos apostar mirando hacia adelante. Debemos ser estratégicos, porque no creo que la Comunidad pueda seguir aguantando como hasta hoy que no se genere empleo, que el comercio siga parado, y que la inflación se siga comiendo nuestros ingresos". Galarza subrayó el rol del candidato del Frente de Todos: "debemos reconocer que tiene capacidad y construye desde la humildad. Esto ha sido central para lograr la unidad de quienes representamos aquellos sectores que más cerca están de la gente. Es decir, todos los que queremos que Campana salga adelante y que la gente pueda vivir como merece. A todos nos gustan las obras, pero se pueden disfrutar de otra manera cuando hay trabajo, cuando las necesidades básicas están cubiertas, cuando la salud funciona y la seguridad significa tranquilidad". Finalmente, consultado al respecto Rubén Romano agradeció "el acompañamiento y la sumatoria de vecinos a este proyecto. Falta poco para hacer realidad este sueño de una ciudad con oportunidades para todos. Siento que la historia nos pone en un lugar muy especial, y los desafíos que tenemos por delante no los vamos a poder realizar solos. Pero contamos con el apoyo de Axel Kicillof, de Alberto Fernández y de todo un equipo de profesionales y vecinos listos para comenzar una etapa en la Ciudad. Les aseguro que el 10 de Diciembre, Campana se pone en marcha nuevamente" cerró el candidato.

