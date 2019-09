La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 10 de Septiembre







DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Fue establecido en el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) con el propósito de fomentar compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios en todo el mundo. Según la OMS en los últimos 45 años la tasa de suicidios aumentó 60% a nivel mundial, más de 800.000 personas se suicidan lo que equivale aproximadamente a una muerte cada 40 segundos; para prevenirlos, la Organización propone restringir el acceso a métodos comunes de suicidios como pueden ser las sustancias tóxicas y las armas de fuego y darle un tratamiento adecuado a las personas con depresión y problemas de adicciones.

FALLECE CARLOS GARAYCOCHEA Carlos Garaycochea nació el 1 de junio del año 1928, en Casbas, Provincia de Buenos Aires. Dos años después de su nacimiento su familia decide mudarse a la ciudad de Buenos Aires, donde comienza a estudiar en el Colegio Nacional; permaneció un año en la institución pues las malas calificaciones le valieron la expulsión. Desesperada por lo ocurrido en la prestigiosa escuela, su madre tamborileaba los dedos en la mesa en búsqueda de un nuevo colegio para su hijo, su tío examinó la situación y tranquilamente le sugirió enviarlo a la Escuela Nacional de Bellas Artes: "a diferencia del Nacional, aquí me gustaba todo, me interesaba por aprender, todo me estimulaba". En el año 1949 egresó como profesor de pintura y dibujo. La razón de volcarse al humor llegaría a él envuelto en papel de regalo; el libro "Todo en líneas" del caricaturista estadounidense Saul Steinberg lo fascinó: "tropecé con el primer libro que me regaló mi madre de Steinberg y dije esto es lo que quiero hacer". Producto de esta inspiración nacen los personajes "Don Gregorio", un hombre común y corriente que comentaba sobre la actualidad, y "Catalina", una solterona que hacía su vida y que sería considerada por su creador como el personaje "más real". Luego de trabajar un tiempo con su padre armó una carpeta repleta de dibujos y salió a probar suerte recorriendo las revistas y los diarios de la ciudad; serían las revistas "Avivato" y el diario "Crítica" quienes le darían su primer trabajo como dibujante. Puntapié inicial que, con el correr del tiempo, colocó a sus dibujos en las revistas "El Gráfico", "Billiken", "Patoruzú", "Humor", "Satiricón" y en los diarios "Tiempo Argentino", "Crónica", "La Nación", "El Mundo" y "El Cronista comercial". Además de los medios gráficos, Carlos debutó con unos escasos minutos en Radio Municipal en un pequeño segmento que llamó "Que se yo y etc", más adelante, se sumó al programa "Rapidísimo" y "La gallina verde"; por otra parte, se hizo un lugar en la televisión, en los programas "La Tuerca", "Humor redondo" y "Los hijos de López": "debe ser el resultado de vencer una gran timidez que tenía de chico" comentaría años después. En el año 1982 junto al humorista gráfico Alberto Bróccoli abre una escuela de dibujo que, debido a motivos laborales de Bróccoli, quedó en sus manos: "enseñar es una cosa que he hecho toda mi vida y que me encanta". Falleció a los 90 años, en el año 2018, en Buenos Aires. NIRVANA LANZA "SMELLS LIKE TEEN SPIRIT" Un día como hoy en el año 1991, Nirvana lanzaba "Smells like teen spirit", la primera canción de su álbum "Nevermind". Escrita por los tres integrantes, Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, con letra de Cobain, el título de la canción está inspirado en una frase que escribió Kathleen Hanna, vocalista de la banda "Bikini Kill", en el departamento del cantante: "Kurt smells like teen spirit", "Kurt huele a espíritu adolescente" refiriéndose a que Cobain estaba marcado con el desodorante "Teen Spirit" que usaba su novia Tobi Vail, baterista de "Bikini Kill"; sin embargo, Kurt no comprendió esto y pensó que era un halago por lo que 6 meses después de este episodio llamó a Kathleen y le preguntó si podía usar lo que escribió en su pared para una canción, la cantante aceptó confundida y así nació uno de los himnos de la denominada "Generación X" que llegó al puesto número 9 de la lista de "Las 500 mejores canciones de todos los tiempos" de la revista Rolling Stone.

