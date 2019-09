La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Liga Campanense:

En el marco de la 16ª fecha, en el Grupo A golearon Mega Juniors, San Felipe y Malvinas. En tanto, en el Grupo B, Albizola igualó y perdió terreno respecto a los líderes, mientras que Otamendi vs Leones Azules fue postergado por las lluvias. La 16ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol tuvo un desarrollo irregular, porque a los dos partidos que no se disputaron por las bajas de Deportivo Río Luján y Puerto Nuevo se le sumaron dos suspendidos: Defensores de La Esperanza vs Villa Dálmine (el Violeta se retiraría del certamen) y Otamendi FC vs Leones Azules (debía jugarse anoche, pero se postergó por las lluvias que cayeron en nuestra ciudad). Así, después de la victoria de Atlético Las Campanas por 2-1 sobre Atlético Las Praderas del viernes por la noche, el domingo se disputaron cinco encuentros, que dejaron tres victorias en los duelos del Grupo A y dos empates en los del B. GRUPO A Por esta zona, los tres vencedores de la jornada del domingo marcaron cinco goles. Mega Juniors goleó 5-0 a Desamparados y llegó así a los 31 puntos, igualando la línea de Villa Dálmine y ubicándose a tres de distancia del líder Defensores de La Esperanza. En tanto, Deportivo San Felipe también goleó 5-0 a El Junior y extendió su buen presente en el campeonato: llegó a los 27 puntos y le sacó seis de ventaja a sus inmediatos perseguidores, Lechuga (con dos partidos menos) y Deportivo San Cayetano, en la lucha por el cuarto puesto, una posición que sería clave hoy porque estaría otorgando un boleto al Hexagonal Final. Y si San Felipe amplió su ventaja, ello también se debe a la dura derrota que sufrió Deportivo San Cayetano ante Malvinas, que se impuso 5-2 con goles de Joaquín Marmet (2), Ezequiel Guerreño (2) y Diego Torres. El resto, lo dicho: Defensores de La Esperanza vs Villa Dálmine no fue programado, mientras que Juventud Unida sumó los tres puntos de su compromiso ante Deportivo Río Luján. Y libre quedó Lechuga. La próxima fecha, sexta de la segunda rueda, tendrá los siguientes partidos: Deportivo San Cayetano vs Desamparados, El Junior vs Malvinas, Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe, Juventud Unida vs Lechuga y Villa Dálmine vs Deportivo Río Luján. Libre queda Mega Juniors. GRUPO B La actividad de esta zona comenzó el viernes, con el triunfo de Atlético Las Campanas. Y como La Josefa sumaba de a tres por la baja de Puerto Nuevo, los perseguidores de ambos líderes sabían que tenían que ganar para no perderles pisada. Sin embargo, por diferentes razones, ni Albizola ni Otamendi pudieron hacerlo. Albizola igualó 1-1 con Villanueva y ahora quedó a tres puntos de distancia de Las Campanas y La Josefa, conservando todavía la tercera posición porque Otamendi no pudo medirse ante Leones Azules en el clásico del barrio (debían enfrentarse anoche, pero el encuentro fue suspendido a causa de la lluvia). En el otro encuentro que se disputó por esta zona, Real San Jacinto empató 1-1 con Barrio Lubo, dos equipos que vienen peleando en el segundo pelotón de las posiciones y que no han podido conseguir los resultados necesarios para acercarse al cuarteto de punta. La próxima fecha, sexta de la segunda rueda, tendrá como partido más destacado el duelo entre Las Campanas y La Josefa. Pero además jugarán: Albizola vs Las Praderas, Otamendi vs Puerto Nuevo, Villanueva vs Barrio Lubo y Leones Azules vs Las Palmas. Y quedará libre San Jacinto.

-MALVINAS LE GANÓ 5-2 A DEPORTIVO SAN CAYETANO CON DOBLETES DE MARMET Y GUERREÑO Y UN GOL DE TORRE. RESULTADOS FECHA 16 GRUPO A -Malvinas 5 - Deportivo San Cayetano 2. Goles: Joaquín Marmet (2), Ezequiel Guerreño (2) y Diego Torres (MAL); Franco García y Mauro Fernández (DSC). -Mega Juniors 5 - Desamparados 0. Goles: Facundo Atencio (2), Alexis Pablo, Sergio Zapata y Matías Narvaja (MJ). -Deportivo San Felipe 5 – El Junior 0. Goles: Martín Canale (2), Brian Pérez (2) y Nicolás Oroná (DSF). -Defensores de La Esperanza vs Villa Dálmine: POSTERGADO. -Juventud Unida PG – Deportivo Río Luján PP. Libre: Lechuga FC. GRUPO B -Atlético Las Campanas 2 – Atlético Las Praderas 1. Goles: Enzo Ramallo y Franco Otta (ALC); Jorge Borré (ALP). -Real San Jacinto 1 - Barrio Lubo 1. Goles: Alexis Gozela (RSJ); Facundo Velázquez (BL). -Villanueva 1 – Albizola 1. Goles: Franco Bonfanti (VIL); Luciano De la Canal (ALB). -Otamendi vs Leones Azules: POSTERGADO. -La Josefa PG – Puerto Nuevo PP. Libre: Las Palmas #LigaCampanense La 16ta fecha, quinta de la segunda rueda, del Torneo Oficial de Primera División dejó los siguientes resultados y posiciones. pic.twitter.com/eWeulVYrHO — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 10, 2019

