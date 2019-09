La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Primera Nacional:

A UNO DE LA CIMA Anoche culminó la cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional con el empate sin goles entre Atlético Rafaela y Quilmes y, con ese resultado, el Cervecero igualó la línea de Sarmiento de Junín en lo más alto de las posiciones. Y un punto por debajo se mantiene Villa Dálmine, en un lote de cinco equipos que se encuentran con 7 unidades. Por detrás de esos siete conjuntos se ubica San Martín de Tucumán con 6 puntos y un partido menos, por lo que podría ser el potencial único líder si cumple con victoria su pendiente ante Almagro. En la próxima fecha, Sarmiento recibirá en Junín al Violeta (sábado 15.30), mientras que Quilmes enfrentará como local al necesitado All Boys. En tanto, Tigre y Santamarina protagonizarán un atractivo duelo de equipos con 7 puntos. En la Zona 1, Estudiantes de Buenos Aires sigue perfecto con 12 unidades y lidera la tabla, escoltado por Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, que suman 9. En cuarto lugar quedó Deportivo Morón, próximo rival del Matador de Caseros.



El volante había sido el último en sumarse antes del inicio del campeonato. Y se presentó como titular en el triunfo 2-0 ante Gimnasia de Mendoza. "Fue un partido duro, pero creo que a lo largo del partido fue una justa victoria", comentó. El mediocampista Facundo Affranchino (29 años; surgido en River Plate y con diferentes experiencias en Superliga y Primera Nacional) fue el último jugador en incorporarse a Villa Dálmine antes de que la actual temporada se ponga en marcha. Por ello no estuvo entre los convocados en las primeras dos fechas y recién apareció entre los suplentes ante Almagro, en la tercera presentación. Sin embargo, su debut terminó siendo el último sábado frente a Gimnasia de Mendoza: ingresó como titular en reemplazo de Denis Brizuela, en lo que fue el primer cambio que Lucas Bovaglio realizó en la formación inicial desde que comenzó el campeonato. "Nos dio lo que imaginábamos: un poco más de equilibrio y su cuota de fútbol. Y también nos permitió variar el esquema cuando sufrimos la salida de (Matías) Ballini, porque pasó a formar un doble 5 con (Nicolás) Del Priore, cuando nos paramos 4-2-3-1 con (Denis) Brizuela por delante de ellos. Y el equipo no se resintió. Es más: me parece que el equipo se mostró muy cómodo en esa formación", señaló el DT en la conferencia de prensa post partido. "Fue un debut que venía esperando, estaba ansioso por jugar", reveló Affranchino. "Me sentí bien, pero tengo mucho por mejorar. Me falta ritmo, aunque eso lo voy a agarrar con minutos de juego. Así que contento, sobre todo porque el resultado acompañó", agregó el mediocampista, quien lució la 10 y empezó el partido a la derecha de Ballini. En el análisis del encuentro frente al elenco mendocino, el hombre nacido en Paraná, explicó: "Ellos propusieron un juego de pelotazos cruzados para después bajar el balón y jugar. Eso nos lo reprochamos un poco, porque no estuvimos bien para pelear esas segundas pelotas, llegábamos tarde. En el segundo tiempo lo pudimos mejorar y, además, le aplicamos el juego nuestro, que nos permitió dejar una imagen. Creo que a lo largo del partido fue una justa victoria". Y luego amplió: "Fue un partido duro, porque ellos proponían un juego en el que no nos sentíamos cómodos y en el que nosotros no pudimos plasmar lo que habíamos entrenado. Por eso, ellos lucieron mejor al principio. Pero sabemos que cuando no nos salen las cosas, hay que suplantar esa idea con ganas, actitud, compañerismo y solidaridad. El equipo lo supo entender y eso nos permitió llegar al gol, quizás sin tanto juego ni posesión de pelota. Y una vez abierto el marcador, aparecieron más espacios y pudimos ajustar la disputa de la segunda pelota, estando más cerca y siendo más agresivos. Por eso el segundo tiempo fue distinto al primero. Encima, encontramos rápido el segundo gol y eso nos dio mayor tranquilidad". Un análisis muy similar hizo también el entrenador Lucas Bovaglio: "Fue un partido que lo tuvimos que trabajar. Habíamos visto que en sus partidos anteriores, a Gimnasia de Mendoza no le habían hecho daño a través de pelotazos largos y por eso priorizamos salir jugando desde abajo. Por lo menos los primeros 30-35 minutos, hasta que esa salida comenzó a ser cada vez más dificultosa, no era tan pulcra, y difícilmente nos iba a generar algún rédito. Entonces, cuando viene la jugada del penal y nos pusimos en ventaja, la orden fue no tomar más riesgos y empezar a dividir el balón en algunos sectores en los que creíamos que podíamos ganar con continuidad. En el entretiempo reafirmamos esa idea y rápidamente vino el segundo gol, que si bien no liquidó el pleito, nos dio la tranquilidad necesaria para administrar el partido sin pasar mayores sobresaltos". Superado el escollo frente a Gimnasia de Mendoza, Bovaglio y Affranchino ya piensan en el próximo rival, Sarmiento de Junín, equipo que está un punto por delante del Violeta en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona 2. Y para ese desafío (que será el sábado desde las 15.30 horas en el estadio Eva Perón) se preparan ahora junto al resto de un plantel que, con el correr de las fechas, espera seguir ganando confianza.

AFFRANCHINO LE DIO MAYOR EQUILIBRIO AL MEDIOCAMPO VIOLETA.



BALLINI, SOBRECARGADO A los 9 minutos del segundo tiempo del partido ante Gimnasia de Mendoza, el capitán Matías Ballini le dejó la cinta al arquero Juan Marcelo Ojeda y fue reemplazado por Denis Brizuela a raíz de una sobrecarga en el gemelo interno de su pierna derecha. "Matías venía arrastrando una molestia en el gemelo. Y arrancó el partido sabiendo que esa molestia podía ser más intensa durante el juego. En el entretiempo nos dijo que estaba jugando incómodo y decidimos no tomar riesgos", explicó Bovaglio luego del encuentro. #VillaDálmine Con el empate sin goles entre Atlético Rafaela y Quilmes se cerró la cuarta fecha de la Primera Nacional. Y en la Zona 2, el Violeta (7) quedó a un punto de los dos líderes, Sarmiento y Quilmes (8). El Verde será el próximo rival, el sábado 15.30 en Junín. pic.twitter.com/EHQtnNzQS3 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 10, 2019

