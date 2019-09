La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Puerto Nuevo:

"NO ME LO ESPERABA" Lautaro Cuenos fue uno de los tres "sobrevivientes" del plantel de la pasada temporada en la formación titular que inició esta campaña. Y le tocó llevar la cinta de capitán ante Deportivo Paraguayo: "Sinceramente no me lo esperaba. Me sentí identificado con el club, siento la confianza de los dirigentes, el cuerpo técnico y los compañeros. Es algo lindo, que suma y que genera una linda responsabilidad", contó al respecto. LA FECHA TERMINARÍA HOY La primera jornada del Torneo Apertura de la Primera D no se pudo completar ayer por las lluvias y los tres partidos programados fueron pospuestos para hoy: Sportivo Barracas vs Central Ballester, Claypole vs Lugano y Juventud Unida vs Yupanqui. Así, hasta el momento, solo se disputaron cuatro partidos: Muñiz 1-3 Liniers, Deportivo Paraguayo 2-0 Puerto Nuevo, Defensores de Cambaceres 1-0 Argentino de Rosario y Centro Español 0-1 Atlas. El capitán de Puerto Nuevo analizó la derrota ante Deportivo Paraguayo en el debut: "Dos errores nos costaron dos goles", señaló. El Auriazul tendrá revancha este domingo ante Juventud Unida, en su primer partido como local. El inicio del Torneo Apertura de la Primera D no fue el esperado para Puerto Nuevo, que cayó 2-0 como visitante frente a Deportivo Paraguayo en un partido disputado en cancha de Liniers el pasado sábado. "El primer tiempo había sido muy bueno. Incluso llegamos al vestuario en el entretiempo conformes, porque si bien ellos hacían una buena presión y no nos dejaban salir de abajo, que era lo que nosotros buscábamos, ganábamos las segundas pelotas y no nos generaban mayor peligro cuando avanzaban. Tácticamente estábamos bien. Después, dos errores nos costaron dos goles", explicó Lautaro Cuenos, quien inició la temporada como capitán del Auriazul. "Estamos tranquilos, porque salvo esos dos errores, no tuvimos mayores sobresaltos. Táctica y físicamente nos sentimos bien. Así que son mínimas las cuestiones a mejorar", agregó, al tiempo que reconoció que el primer gol de Paraguayo (Matías Gal, a los 9 minutos del segundo tiempo) fue un impacto fuerte: "Nos bajoneó, porque no lo esperábamos". En este debut, ocho de los once titulares del Portuario fueron jugadores que se incorporaron para esta temporada. "Llegaron jugadores que estaban acostumbrados a otro tipo de juego, en otro tipo de canchas, sin el roce que tiene esta categoría. Chicos que vienen de jugar en la Reserva de Huracán o Chacarita, donde el juego y la fricción no son lo mismo que en la D", explicó Cuenos, quien también lamentó la lesión que sufrió en la previa Ángel "Noni" Ramón (esguince de rodilla) y la que se le agravó a Mariano Filiosi (esguince de tobillo) durante el partido con Paraguayo, en el que debió ser reemplazado por Enzo Moreno: "Es una pena, porque son dos jugadores claves por la banda izquierda que hicieron toda la pretemporada juntos". Tras este debut en falso, el plantel Auriazul ya tiene la cabeza puesta en Juventud Unida, su rival por la segunda fecha, en lo que será su primera presentación como local, este domingo desde las 12 horas. "Esperamos revertir la situación rápidamente. Desde que terminó el partido con Deportivo Paraguayo nos pusimos en la cabeza revertir esa derrota y darle una alegría a la gente en casa. Primero por eso y también por la satisfacción que sería para el grupo, porque hicimos un esfuerzo bárbaro durante toda la pretemporada y buscábamos empezar de otra manera. No queríamos perder y nos duele esta derrota, pero nos sirve también para corregir algunas cosas. No tengo dudas que este equipo va a dar que hablar, le tengo mucha fe", manifestó Cuenos. En ese encuentro ante Juventud Unida se inaugurará el resembrado del estadio Carlos Vallejos, que luce muy mejorado respecto a la pasada temporada. "Vamos a intentar jugar, aprovechar las mejoras que se hicieron en la cancha y tratar de progresar con la pelota por el piso, sin tirar tantos pelotazos. Queremos ser un equipo distinto", afirmó el marcador central.

LAUTARO CUENOS FUE EL CAPITÁN DE PUERTO NUEVO EN EL DEBUT ANTE PARAGUAYO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA)

#PuertoNuevo La síntesis del 0-2 vs Dep. Paraguayo: Díaz Peyrous; Rodríguez, Cuenos, Velasco, Gerez (ST 18m Inveraldi); Russo (ST 35m Monteleone), Palacio, Campana, Filiosi (ST 21m Moreno); Gómez y Fassone. SUPLENTES: Montesano, Areco, Aguirre y Fleitas.

