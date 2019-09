La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Breves: Fútbol







JUEGA LA SELECCIÓN Esta noche, desde las 23.00, la Selección Argentina se enfrentará a México en el estadio Alamadone de la ciudad de San Antonio, en Estados Unidos. Será el segundo amistoso de esta "fecha FIFA" de septiembre que disputarán los dirigidos por Lionel Scaloni, después del empate sin goles que protagonizaron frente a Chile el pasado jueves en Los Angeles. El DT no confirmó la alineación titular, aunque el probable once sería: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Rojo o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Lucas Alario o Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister o Paulo Dybala. GANÓ EL SUB 23 En su segundo amistoso preparatorio para el Preolímpico de enero, la Selección Argentina Sub 23 que dirige Fernando Batista le ganó el domingo 3-1 a Colombia en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Tras comenzar perdiendo, el combinado nacional logró dar vuelta el resultado con goles de Nicolás González, Matías Vargas y Julián Carranza. PRESENTACIÓN Y AUSENCIA El domingo, ante miles de simpatizantes de Gimnasia que colmaron el estadio en El Bosque, Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo DT del Lobo en un emocionante evento que luego concluyó con una conferencia de prensa del Diez. Sin embargo, ayer no estuvo en el entrenamiento del plantel, el cual fue conducido por el "Gallego" Sebastián Méndez, quien será su ayudante de campo. Así, hoy se espera en Estancia Chica la primera práctica de Gimnasia bajo las órdenes de Maradona. COPA ARGENTINA Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2-1 a Villa Mitre de Bahía Blanca y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina, donde espera por el ganador del duelo entre Estudiantes (LP) vs Barracas Central o Estudiantes (SL). En tanto, hoy martes desde las 19.10, Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán se medirán en Paraná para definir otro clasificado a los Cuartos de Final (el vencedor irá contra el que avance del cruce entre Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar). PRIMERA B METRO La 5ª fecha del Torneo Apertura no se pudo completar ayer por las lluvias, motivo por el que se postergó para hoy el partido entre J.J. Urquiza y Defensores Unidos. El domingo, en tanto, jugaron: San Telmo 4-2 Fénix, San Miguel 1-2 Argentino de Quilmes, Flandria 2-3 UAI Urquiza, Deportivo Armenio 2-0 Almirante Brown y Los Andes 1-0 Talleres. PRIMERA C El domingo se disputaron tres partidos de la 7ª fecha del Apertura: Lamadrid 0-0 Deportivo Merlo, Argentino de Merlo 0-1 Real Pilar y Deportivo Español 0-3 Ituzaingo. En tanto, Dock Sud vs Laferrere y Sportivo Italiano vs Excursionistas debían jugarse ayer, pero fueron reprogramados para hoy por las lluvias. ELIMINATORIAS EUROCOPA En la continuidad de la fase clasificatoria a la Eurocopa 2020, el domingo jugaron: Armenia 4-2 Bosnia, Georgia 0-0 Dinamarca, Suiza 4-0 Gibraltar, Rumania 1-0 Malta, Finlandia 1-2 Italia, Grecia 1-1 Liechtenstein, España 4-0 Islas Feroe y Suecia 1-1 Noruega. Ayer, en tanto, se midieron: Azerbaiyán 1-1 Croacia, Rusia 1-0 Kazajistán, San Marino 0-4 Chipre, Escocia 0-4 Bélgica, Estonia 0-4 Holanda, Irlanda del Norte 0-2 Alemania, Hungría 1-2 Eslovaquia, Letonia 0-2 Macedonia, Polonia 0-0 Austria, Eslovenia 3-2 Israel.

