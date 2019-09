La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/sep/2019 Tipos de Terapia

Por Dra. Graciela Moreschi







TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL (TCC) Es una terapia que como su nombre lo indica abarca los pensamientos y las conductas de los pacientes. A partir de la premisa que son los pensamientos los generadores de emociones, se le enseña al paciente a reconocer aquellos que les provocan síntomas, (disfuncionales) y se les ayuda a hacer una reestructuración cognitiva. También se trabaja con aquellas creencias limitantes o inhibitorias para mejorar el rendimiento de la persona. Por otro lado se trabaja directamente con las conductas, incluso prescribiendo actividades para que el paciente haga entre las sesiones. TERAPIA TRANSACCIONAL (TT) El Análisis Transaccional es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas con una filosofía propia que, en la actualidad, se aplica para la psicoterapia, el crecimiento y el cambio personal u organizacional en numerosos campos. – El Análisis Transaccional es un método contractual. "Un contrato es un acuerdo Adulto con uno mismo o con otra persona para realizar un cambio". s disponibles. TERAPIA DE OBJETIVOS LIMITADOS O TERAPIA BREVE Esta psicoterapia que tiene un marco psicodinámico intenta poner claridad en la problemática actual del paciente. Se trabaja por objetivos. La actitud de terapeuta es activa, aunque no da consejos. TERAPIA GESTÁLTICA Es una terapia de la conciencia que basándose en la manera o leyes que aplica la mente para configurar las percepciones, formar los pensamientos, y resolver problemas, ayuda al paciente a poder pararse en otro lugar, cambiar de foco, DARSE CUENTA de la estructura que lo envuelve y poder actuar sobre ella. Se basa fundamentalmente en que las percepciones son activadas, vívidas y organizadas de determinada manera según estemos habituados a hacerlo. Pero podrían organizarse de otra manera. TERAPIA SISTÉMICA Puede ser familiar o individual. Toma al hombre como parte de varios sistemas, y se actúa sobre él.Acá también la idea es que cambiando un elemento del sistema, cambia todo. No siempre se actúa sobre el más disfuncional, sino sobre el que tenga más disposición para hacerlo. Como una llave y una cerradura, no cambia uno sin cambiar el otro.En este tipo de terapia el terapeuta utiliza maniobras que no siempre comparte con su paciente. El objetivo es el cambio del sistema. TERAPIA PSICOANALÍTICA: (inconsciente) Requiere de una persona dispuesta a descubrir los significados inconscientes de sus síntomas y acciones. No está centrada en el síntoma, abarca toda la vida del paciente.El paciente es quien habla, asocia libremente, y el terapeuta va guiando con preguntas para que sea el mismo paciente quien descubre los significados. La actitud del terapeuta puede aparecer como pasiva, pero la razón es que el psicoanálisis no focaliza en nada. Se basa como antes dije en las asociaciones libres del paciente y espera que él mismo se dé cuenta los por qué. Graciela Moreschi - Médica Psiquiatra MN41018

Imagen ilustrativa.



Tipos de Terapia

Por Dra. Graciela Moreschi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: