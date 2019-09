Colón al 800, la cuadra caliente

P U B L I C



En un mes, robaron 3 casas. Y a la vuelta, sobre Iriart, otras dos. Serían 5 en menos de dos meses. Fue este lunes, minutos antes de las 17, cuando la dueña de casa y su hija se ausentaron para realizar una consulta médica. Pasadas las 17:15, ya en el consultorio, la hija recibe un llamado malhumorado de su hermano. "Decíle a mamá que venga a apagarme la luz, que quiero seguir durmiendo…" Madre e hija cayeron en la cuenta de que algo extraño estaba pasando en su casa y abandonaron el consultorio. Cuando llegaron a su casa, encontraron al joven mirando televisión, quien no había caído en la cuenta de que los habían robado. "Ingresaron - cuenta la propietaria- por la puerta de atrás. No le puse llave, pero sí la traba, que zafaron con la ayuda de palo, a través de la ventana. Lo mejor de todo es que se cambiaron de ropa y todo. Se llevaron puestas unas zapatillas de mi hijo y dejaron las suyas. También dejaron una campera y se llevaron la de mi esposo". También, se llevaron una filmadora y una bicicleta de alta gama. Lo singular del caso, es que la bicicleta era de una ex vecina quien vivía en la misma cuadra y hace un mes también le robaron: "Es sola, del miedo se mudó a un departamento. Como no tiene lugar, me preguntó si la bicicleta podía quedar con nosotros hasta encontrarle destino". Aparentemente, además de a su vecina, quien vivía en un dúplex, ese mismo día también entraron al dúplex de al lado, que está a la venta. "En esta cuadra fueron 3 robos en un mes, y que yo sepa, hubo dos más 2 más a la vuelta, sobre Iriart. Así que son 5 robos en 2 meses. Parece una zona liberada. El 6 de agosto juntamos firmas y pedimos por Mesa de Entradas que la Municipalidad nos coloque una cámara… ahora nos tocó a nosotros. Yo estoy muy nerviosa y no puede ser. Amo mi casa y no quiero tener que irme por miedo". Aparentemente, todo el episodio duró menos de media hora. "Estaba la puerta del garaje abierta. Así que los tipos se fueron por adelante, y salieron a la vereda como Panchos por su casa y nadie vio nada. Se ve que no alcanzaron a robar más nada porque cuando se encontraron con mi hijo, se asustaron y se fueron".

Los ladrones entraron a media tarde. Hace un mes, hicieron lo mismo en dos dúplex en la misma cuadra. Una vecina, por miedo, se mudó a un departamento.



Colón al 800, la cuadra caliente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: