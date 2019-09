La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/sep/2019 Remo Travesía:

La "Copa Campanita" tuvo una exitosa primera edición













LOS GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA “COPA CAMPANITA”: RAFAEL ORTIZ, LIONEL ERBA Y CARLOS DULCE, REPRESENTANTES DEL CAMPANA BOAT CLUB.

Se corrió el domingo, desde el Campana Boat Club hasta Villa La Ñata. Los campanenses Rafael Ortiz, Lionel Erba y Carlos Dulce, representantes del CBC, se quedaron con el primer puesto de la General. Segundo quedó el bote que le dio nombre a la prueba: "La Campanita", tripulada por Gustavo Bragán, Franco Almirón y Germán Zapata. El pasado domingo se desarrolló la "Copa Campanita", el Primer Encuentro de Remo Travesía propuesto por el Campana Boat Club a partir de una iniciativa de Gustavo Bragán. La prueba unió Campana con Villa La Ñata, por lo que los participantes recorrieron 42 kilómetros en total: los primeros 30 por el Paraná de las Palmas hasta el arroyo Correntino; de allí hasta el Luján y, posteriormente, hasta el Muelle de Prefectura de Dique Luján, donde finalizó la regata. Si bien esta "Copa Campanita" fue de carácter amistoso, dado que no integra por ahora el calendario oficial de la especialidad, se llevó adelante de forma competitiva y la mejor embarcación fue una cien por ciento campanense: el bote integrado por Carlos Rafael Ortiz, Lionel Erba y Carlos Emilio Dulce, todos representantes del Campana Boat Club (ex integrantes del Equipo Oficial), quienes completaron la prueba en 3h15m43s. El segundo lugar fue para el bote "La Campanita", que fue tripulado por Franco "Urso" Almirón (CBC), Gustavo "Pela" Bragán (impulsor de la prueba) y Germán Zapata (Club de Regatas Teutonia) y concluyó con un tiempo de 3h17m55s. El podio lo completó el bote integrado por Ramiro González Gainza, Tom Dieusaert y Andrés Fontana (Tigre Boat Club/ L´Aviron), quienes establecieron un tiempo de 3h18m38s. En tanto, la mejor embarcación femenina fue la compuesta por Gabriela Velázquez, Florencia González y Fernanda Antih (Tigre Boat Club): quedaron en el 8º puesto de la General con un registro de 3h28m28s. Mientras que el mejor bote mixto estuvo integrado por Gastón Goñi Canosa, Marcela Roig y Ayelén Loinaz (Club de Regatas La Marina), que finalizó en el 5º puesto de la General con un tiempo de 3h20m49s. En cuanto a la representación campanense, también hubo una segunda embarcación cien por ciento de nuestra ciudad: la integrada por Carlos Cirot, Fernando Sajnín y Walter Nani (representantes del Campana Boat Club), quienes terminaron en el puesto 12 con un tiempo de 3h42m38s. El "tercer tiempo" y la entrega de premios se realizó pasado el mediodía en el Club de Regatas Hispano Argentino que colaboró decididamente en diferentes aspectos para la realización de esta "Copa Campanita" que ahora buscará meterse en el calendario oficial de la especialidad el año próximo. ABELLA PRESENTE Acompañando la largada, en un Campana Boat Club que lucía repleto de remeros de diferentes instituciones, se hizo presente el Intendente Sebastián Abella: "Es muy lindo poder ver tantos botes en el agua para hacer una travesía de este estilo. Me llena de alegría ver que el club tenga este tipo de actividades y se muestre con tanta vida", señaló el jefe comunal en diálogo con el programa Travesía de Primera. Junto a él se encontraba el Presidente del CBC, Gerardo De Franceschi (h): "Institucionalmente nos da mucho gusto tener esta posibilidad, primero para mostrar el club y después como puntapié para tener una fecha fija en el calendario", remarcó el titular de la entidad ribereña de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, los remeros participantes de esta primera edición de la "Copa Campanita" mostraban su beneplácito con el ambiente que ofrecía el CBC y también agradecieron públicamente el trato que recibieron en la institución, sobre todo aquellos que pasaron la noche previa en las instalaciones de Boat Club. AGRADECIMIENTOS "La verdad es que todo salió muy bien y quiero agradecer especialmente la colaboración del Club de Regatas Hispano Argentino, pero también de Prefectura Naval Argentina, de la Comisión Directiva del Campana Boat Club, de los empleados de la institución y de las mamás de la Escuela de Remo, quienes hicieron su aporte para poder concretar esta iniciativa", destacó finalmente Gustavo Bragán.

“LA CAMPANITA" EN ACCION: BRAGÁN, ALMIRÓN Y ZAPATA TERMINARON EN EL SEGUNDO PUESTO DE LA GENERAL.





EL INTENDENTE ABELLA ACOMPAÑÓ LA LARGADA JUNTO AL PRESIDENTE DEL CBC, GERARDO DE FRANCESCHI (H).





GUSTAVO BRAGAN LE ENTREGO LA COPA A LA MEJOR EMBARCACIÓN FEMENINA. #RemoTravesía La “Copa Campanita” tuvo una exitosa primera edición. Se corrió el domingo, desde el Campana Boat Club hasta Villa La Ñata. Los campanenses Rafael Ortiz, Lionel Erba y Carlos Dulce, representantes del CBC, se quedaron con el primer puesto de la General. pic.twitter.com/t1Y4FWTWpP — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 11, 2019 #Dato el Intendente Sebastián Abella y el presidente del Boat Club Gerardo De Franceschi (h) en la largada de la regata de Remo de Travesía copa "Campanita" que une Campana con Dique Luján, donde participan más de 30 botes de la Ribera del Paraná. pic.twitter.com/cdis4JMU63 — Fernando Andrioli (@frandrioli) September 8, 2019

Remo Travesía:

La "Copa Campanita" tuvo una exitosa primera edición

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: