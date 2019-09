Sr. Director del diario La Autentica Defensa. Agradecería pueda publicar está nota o hacerla llegar al intendente. Estimado Sr. Sebastian Abella: Lo seres humanos nos hacemos de tiempo para criticar y muy rara vez nos hacemos un espacio para destacar lo que funciona bien. Quede sorprendido como esta la ciudad, hacia mucho tiempo que no iba a Campana. El sábado por un accidente de mi sobrino Juan Ignacio Provendola tuve que ir al Hospital Municipal San Jose de la calle Jacob 335. La atención recibida desde el personal de seguridad hasta el neurocirujano que le hizo la operación: fue excelente. La claridad en la atención, la amabilidad, el orden, la limpieza, la predisposición mas allá de lo que uno espera, la gentileza de una persona de seguridad que hasta ofreció su casa, etc. Para los porteños que vivimos en otro mundo nos sorprende tanta atención y aunque estamos solo a 70 kms. pudimos ver que hay argentinos que trabajan de otra manera. Que bien nos haría pasar por Campana alguna vez. No se si será de estilo pero si lo fuera seria importante hacerle conocer este simple mail al Director del Hospital, herramienta para mantener viva la motivacion de todo su equipo. Cordialmente, felicitaciones y un gran abrazo para los "Campanenses" Mario Provéndola Presidente Asociación Mutual del Personal de Philips Argentina



Correo de Lectores:

Nota al intendente de Campana

Por Mario Provéndola

