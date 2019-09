La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 11 de Septiembre







DÍA DEL MAESTRO Se estableció en la Conferencia Interamericana de Educación celebrada en Panamá en el año 1943 para conmemorar el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y homenajear a los maestros: "[…] no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos". Dos años después de la Conferencia, el presidente de facto Edelmiro Farrell firmó el Decreto Nº 21.215 instituyendo la celebración de este día en todos los establecimientos educativos del país. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero del año 1811 en San Juan. Convencidos de la importancia de la educación, su padre y su tío le enseñaron a leer a los 4 años y, más tarde, lo enviaron a las denominadas "Escuelas de la Patria", instituciones fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde terminó la primaria. Maravillado por los nuevos conocimientos adquiridos, Domingo tramitó una beca para estudiar en Buenos Aires, sin embargo, como no la consiguió continuó estudiando por su cuenta. A los 15 años acompañó a su tío a San Francisco del Monte, lugar en el que fundaron una escuela y comenzó a enseñar. Debido a la victoria federal, en el año 1931 se tuvo que exiliar a Chile, país en el que permaneció 5 años desempeñándose como maestro, periodista y minero; en su regreso, fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa y el periódico "El Zonda". En el año 1862 asumió la gobernación de San Juan y dictó la Ley Orgánica de Educación Pública, la cual establecía que la enseñanza primaria era obligatoria y promovía la creación de escuelas para los diferentes niveles de la educación. Durante su presidencia, iniciada en el año 1868, fundó más de 800 escuelas incluyendo institutos militares como el Liceo Naval y Colegio Militar; promulgó la Ley de Subvenciones, la cual garantizaba fondos para crear escuelas y comprar materiales de estudio; e incrementó la cantidad de niños escolarizados que pasaron de ser 30.000 a 110.000. Falleció en el año 1888 en Asunción, Paraguay. ATENTADO A LAS TORRES GEMELAS La historia de las Torres Gemelas se remonta al año 1964 cuando el arquitecto Minoru Yamasaki presentó públicamente el diseño del futuro emblema del "World Trade Center"; la obra fue cubierta por miles de críticas de vecinos enojados por la reubicación forzada y de Lawrence Wien, dueño del Empire State, el entonces edificio más alto del mundo, que cuestionaba la seguridad de la misma y presagiaba que tarde o temprano un avión iba a estrellarse contra ella como le había sucedido con su rascacielos en el año 1945. Sin embargo, esto no impidió que el 5 de agosto del año 1966 iniciara la construcción de las Torres que, a pesar de no haberse finalizado, serían inauguradas el 4 de abril del año 1973; conocidas como el "techo del mundo", estas gigantes de acero medían 417 y 415 metros de altura y poseían 110 pisos en los cuales se albergaban tiendas, restaurantes, una comisaría, un hotel y oficinas de 430 empresas entre las que se encontraban el Grupo de Crédito Suizo, Morgan Stanley y American Express. El primer atentado en las Torres ocurrió en el año 1993 cuando una furgoneta cargada con una bomba explotó en el segundo piso de la Torre Norte creando un agujero de 45 metros que se llevó la vida de 6 personas e hirió a 1000. Ocho años después, la Torre volvió a ser atacada solo que esta vez en uno de los atentados más catastróficos de todos los tiempos; 19 hombres pertenecientes a la organización terrorista al-Qaeda secuestraron 4 aviones: los vuelo 11 y 77 de American Airlines, y los vuelos 93 y 175 de United Airlines, cada uno tenía asignado un destino: Las Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio; aquella mañana en la ajetreada Manhattan el vuelo 11 y el 175 impactaron en las Torres Gemelas colapsando el enorme edificio, matando a 2.749 personas; por otra parte, el vuelo 77 impactó en la fachada occidental del Pentágono terminando con la vida de 58 personas y el vuelo 93 no llegó a destino pero terminó estrellándose en un campo de Shanksville, Pensilvania, y asesinando a 44 personas. SE LANZA "ATARI 2600" Un día como hoy en el año 1977, la compañía Atari lanzaba al mercado la videoconsola "Atari 2600". Originalmente nombrada "Atari VCS", la misma era vendida con dos joysticks, paddles e incluía el juego "Combat", uno de los 9 juegos promocionados en el catálogo que la acompañaba, además se podía conectar a la televisión y cambiar los cartuchos. Uno de los juegos que la catapultó a la fama fue el juego "Space Invaders".

