Una vocación intacta a pesar de los años

La Asociación de Docentes Jubilados cumplió 68 años e inauguró hace un mes su nueva casa en Castelli 433. La Auténtica Defensa visitó el lugar y dialogó con sus integrantes. "Armamos la Asociación y tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte", aseguran. "No hay nada permanente, excepto el cambio", gran frase de Heráclito que se aplica a los nuevos cambios que la Asociación de Docentes Jubilados de Campana logró: se mudó de sede. De estar en Moreno 314 ahora su nuevo hogar es Castelli 433. En sus comienzos, las maestras retiradas se reunían en casas de familia, generalmente en la casa de la presidente. Fueron armándose, buscaron apoyo en otras organizaciones como la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires (con sede en Luján). Hasta que decidieron dar un paso mayor, se independizaron y así surgió "Asociación de Docentes Jubilados de Campana" un 6 de agosto de 1952. De esos encuentros iniciales en casas particulares, pasaron años y así se llegó con el apoyo de la Municipalidad de Campana a la casa de Moreno 314, bajo la presidencia de la Sra. Norma Modarelli. "Todas tiramos para el mismo lado, somos un grupo muy unido. Cada una desde donde y como puede colabora para que hoy sea realidad la nueva sede", comentó orgullosa la presidenta Susana Rodriguez. Hoy la Asociación desarrolla en su sede de Castelli 433 actividades y talleres que tienen por objetivo dar un espacio de contención a los docentes jubilados y amigos. "La idea nuestra es darle una actividad al docente Jubilado, un espacio para encontrarse, para salir y entretenerse. La mayoría trabajamos toda la vida y no lo pudimos hacer porque teníamos la familia, el trabajo. Ahora estamos en una edad que queres aprender inglés podes venir, danza también, zumba, estimulación cognitiva, se usa la biblioteca entre muchas otras cosas". También se organizan todos los años el tradicional Té con motivo del Día del Jubilado (dando la bienvenida los nuevos jubilados del distrito) y un almuerzo por Fin de Año. Se concretan acciones solidarias para ayudar a niños e instituciones con donaciones de útiles y alimentos en fechas especiales o situaciones de emergencia. "Mensualmente donamos una suma de dinero al oratorio María Auxiliadora en Barrio Lubo que hay un grupo de maestros que trabajan dos o tres veces con semana con alumnos a contra turno en la escuela. Tres donaciones en el año a tres merenderos o instituciones que lo necesiten como Hogar de Ancianos, San Cayetano, San Felipe", detallan. En el área Turismo, se organizan paseos temáticos y salidas teatrales que son muy bien recibidas por los asociados. La Entidad de bien público sin fines de lucro ya cuenta con la Personería Jurídica y asegura que con la nueva comisión se empezaron a ejecutar nuevos talleres y se reforzó el estatuto para "poder tener más socios adherentes". Luego agregan "con las distintas comisiones, le dimos a la Asociación un empuje muy importante con el correr de los años. Armamos la Asociación y tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. Muy democrático el grupo ya que los cargos están porque se necesitan para firmar los papeles pero las opiniones de todas valen por igual y así se enriquece el grupo". Para saber más información el grupo se reúne en su sede los lunes y miércoles de 15 a 17 horas. TALLERES Y COMISIONES DE TRABAJO "De estar en actividad, ahora nuestro tiempo lo hemos volcado a esta nueva actividad, siempre estuvimos relacionadas con la enseñanza y ayudamos a la comunidad brindando talleres". Talleres pasivos y activos: Zumba, Turismo, Tai Chi, Folklore, Inglés, Lectura Crítica, Coro, Técnicas Decorativas, Bordado, Estimulación Cognitiva y de Capacitación para cubrir cargos directivos y secretarios. Las Sub-comisiones son: Eventos (te, almuerzos), Mateadas/Donaciones, Notificaciones (email, cartas, planillas), Gestiones Oficiales (presentación de notas y cuestiones relacionadas al Municipio), Turismo / Biblioteca / Historial / Compras y Mantenimiento / Organización de los Talleres / Colaboradoras / Gestión Educativa / Confección de recibos de socios / Confección del libro de socios. CAMPAÑA SOLIDARIA "DÍA DEL NIÑO" La Asociación de Docentes Jubilados de Campana, como todos los años, colabora con distintas instituciones que velan por la niñez. Este año se colaboró con el CEAT que funciona en el Hospital San José, donde se hizo entrega de juguetes que serán repartidos entre los CEAT periféricos, que funcionan en los distintos barrios de Campana. También estuvieron presentes en el merendero "Mi Ángel me ilumina" que funciona en el Barrio San Felipe. Los juguetes fueron repartidos el 24 de agosto en la fiesta realizada por el Día del Niño. Desde el grupo agradecen a todos aquellos socios y amigos que se sumaron a esta Campaña Solidaria. PRÓXIMO EVENTO El próximo 5 de octubre Cena Show " El viejo Almacén". Un espectáculo de tango de nivel internacional, en San Telmo. Se puede abonar en dos cuotas. Mayor información en Castelli 433, lunes de 9 a 11 horas / Miércoles y jueves de 14:30 a 17 horas. LA ASOCIACIÓN ES... Susana Rodríguez "Encontré calidez, amigas y es un lugar imprescindible para mí". Susana Yannarelli "Desde que me jubilé hace diez años pertenezco a la Asociación. Encontré la calidez de un montón de gente y un lugar donde uno puede hacer cosas. Quitándole un poco de tiempo a estar en la casa pero acá compartimos muchos momentos de alegría, tristezas, enfermedades, viajes, hijos, nietos. Acá se comparte y se disfruta entre todas". Gladys Fianuchi "Es mi segundo hogar". Inés Siena protesorera "Esta asociación llenó el lugar que me quedó vacío cuando me jubilé. Acá encuentro amigas, charlas, trabajo y lo disfruto". Susana Boseel, "Es lugar donde encuentro amigas, donde puedo seguir ayudando y colaborando. A pesar de estar jubilada puedo seguir haciendo cosas. Es un lugar muy importante en mi vida". Marta Pascua "Cuando me jubilé no podía estar en mi casa, hasta me agarró un poco de asma de los nervios. Pusimos un negocio con mi hija que después de un tiempo lo cerré. Luego ingresé acá y estoy re contenta. Destaco la compañía y la amistad, me pasaría el día acá adentro". Pipi Dintino, "Fue mi contención, tuve un problema familiar grande, quedé sola y las chicas me ayudaron cualquier cantidad. Todos los días espero venir". Aida Oberti, "Llegue traída por una amiga en un momento de mi vida que tuve un bajón y ahora devuelvo a otra lo que me ayudaron a mí. Estoy feliz, vivo más aquí que en mi casa". María Luisa Echave "Todo lo que hago para la Asociación lo hago con mucho cariño". Cecy Petrosino "Estoy desde la otra comisión, antes de separarnos de Luján es todo muy lindo. Se trabaja mucho, somos mujeres muy trabajadoras". María Inés Sivero "Ingresé a la Asociación por una compañera de la escuela, y acá me encontré con muchas colegas que habían trabajado antes conmigo. Un clima de trabajo bárbaro, nadie escatima esfuerzos, ni horarios y te contagian. Es un gusto. Ahora me encargo de las donaciones a las distintas instituciones y de los arreglos florales". Anahí Aquino "Hace tres años me integré acá gracias a una ex compañera de secundaria. Es un espacio muy bueno, hay posibilidades de expresiones de todo tipo, arte estudio, talleres de folklore y sobre todo hay una biblioteca. Desde hace dos años me ocupo de ese sector que vaya creciendo y no olvidar de eso fundamental que por algo somos maestras, fuimos llevando la cultura a través de los libros. Aunque la tecnología haya superado mucho seguimos siempre recurriendo a los libros". COMISIÓN ACTUAL Presidente Susana Rodríguez Vice Presidente 1º Susana Yannarelli Vice Presidente 2º Gladys Fianuchi Secretaria Marilena Guglielmi Pro Secretaria Noelia "Pipi" Dintino Tesorera Angélica Paredes Pro Tesorera Inés Siena Vocal Titular 1º María de las Nieves Ferraro Vocal Titular 2º Aída Oberti Vocal Titular 3º Cecy Petrosino Vocal Titular 4º Aída Tártara Vocal Suplente 1º Mabel Basterrica Vocal Suplente 2º Susana Barrera Vocal Suplente 3º Anahí Gertrudis Aquino Revisora de Cuentas Titular Susana Bossel Revisora de Cuentas Titular María Emilia Luraschi Revisora de Cuentas Titular Marta Pascua Revisora de Cuentas Suplente María Cristina Saavedra Revisora de Cuentas Suplente María Inés Ibero Secretaria de Prensa y Difusión María Luisa Echave Secretaria de Prensa y Difusión Suplente Silvia Mendez

Algunas de las integrantes de la Asociación Docentes Jubiladas Campana



Una vocación intacta a pesar de los años

