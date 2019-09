El candidato a Intendente por el Frente de Todos, participó de la charla que dieron el ex ministro de educación, Alberto Sileoni, y Gustavo Wansidler, el lunes en el Instituto 15 y se manifestó "Escuchar a aquellos que gestionaron para la educación es muy importante" y agregó "El Fondo Educativo Municipal es una gran herramienta y nuestro objetivo es destinar la mayor parte para infraestructura escolar". Rubén Romano, acompañado por candidatos a concejales y consejeros escolares, participaron el lunes de una charla sobre políticas educativas en el Instituto 15 que realizaron Gustavo Wansidler y el ex Ministro de educación Alberto Sileoni. El candidato a intendente destacó "Este tipo de actividades son muy enriquecedoras y nos sirven para escuchar la experiencia de quienes gestionaron. La educación es uno de los ejes que más me interesa fortalecer". En ese sentido agregó "Contamos con el Fondo Educativo Municipal, esa es una herramienta que tenemos enfocar en la infraestructura escolar. No vamos a permitir que se malgaste sino que nuestro objetivo es que sea destinada en mejorar la calidad educativa para todos los campanenses". El candidato a intendente por el Frente de Todos finalizó "Estamos trabajando día a día en el tema y esta es un área al que le damos principal interés porque sabemos que una mejor educación hace de Campana una ciudad mejor".

El Dr. Rubén romano, candidato a intendente por el frente de todos, participó de la charla brindada por Alberto Sileoni





Romano mantuvo una amena conversación con Gustavo Wansidler y el ex Ministro de educación Alberto Sileoni en el Instituto 15.



Rubén Romano: "Fortalecer la educación va a ser uno de los ejes de mi gobierno"

