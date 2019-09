El encuentro se juega el sábado desde las 15.30 horas en el estadio Eva Perón. Por la quinta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine estará visitando el sábado desde las 15.30 horas a Sarmiento de Junín en un partido que se disputará en el estadio Eva Perón y que tendrá el arbitraje de Fabricio Llobet, según confirmó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los antecedentes del Violeta con este referee no son positivos: acumula una victoria, un empate y tres derrotas en cinco presentaciones, todas en condición de visitante. Esas caídas fueron el 5-0 ante Santamarina en Tandil en julio de 2017; el 2-0 ante Atlético Rafela (expulsado Nicolás Sánchez) en mayo de 2018; y el 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza en octubre de 2018 (ignoró un claro penal a Comachi). En tanto, en julio de 2017, en su primera vez con el equipo de nuestra ciudad, fue el árbitro del recordado triunfo 2-1 sobre Almagro como visitante con golazos de Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. Mientras que en marzo pasado arbitró el empate sin goles frente a Platense en Vicente López. En esta oportunidad en Junín, Llobet estará acompañado por los asistentes Gonzalo Pedro y Nadya Chiarotti. DE JUEVES A MARTES. La acción de esta quinta fecha de la Primera Nacional comenzará mañana con el duelo que protagonizarán Belgrano y Temperley en Córdoba por la Zona 1. Mientras que el último partido de la programación quedó pautado para el martes, cuando, por la Zona 2, Chacarita reciba a San Martín de Tucumán.

Fabricio Llobet FECHA 6 - ZONA 1 JUEVES - 21.05 horas: Belgrano vs Temperley / Andrés Gareano VIERNES - 19.05 horas: Estudiantes (RC) vs Ferro C. Oeste / Héctor Paletta - 21.05 horas: Estudiantes (BA) vs Dep. Morón / Lucas Comesaña SÁBADO - 15.30 horas: Alvarado (MdP) vs Platense / Leandro Rey Hilfer - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Atlanta / Diego Ceballos DOMINGO - 11.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Indep. Rivadavia / Rodrigo Rivero - 16.00 horas: Mitre (SdE) vs Agropecuario / Mario Ejarque - 17.00 horas: San Martín (SJ) vs Barracas Central / Pablo Dóvalo FECHA 6 - ZONA 2 SÁBADO - 15.30 horas: Def. de Belgrano vs Gimnasia (J) / Julio Barraza - 15.30 horas: Brown (A) vs Instituto / Bruno Bocca - 15.30 horas: Sarmiento (J) vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 21.00 horas: Quilmes vs All Boys / Pablo Echavarría DOMINGO - 16.00 horas: Gimnasia (M) vs Atlético Rafaela / Pablo Giménez LUNES - 15.30 horas: Dep. Riestra vs Almagro / Yael Falcón Pérez - 21.05 horas: Tigre vs Santamarina / Yamil Possi MARTES - 21.05 horas: Chacarita vs San Martín (T) / Adrián Franklin #VillaDálmine Fabricio Llobet dirigirá el partido frente a Sarmiento en Junín que se jugará el sábado desde las 15.30 horas en el estadio Eva Perón. Este árbitro siempre dirigió al Violeta en condición de visitante, con saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas. pic.twitter.com/UTM6uwVffI — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 11, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Fabricio Llobet dirigirá el partido frente a Sarmiento en Junín

