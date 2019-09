La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/sep/2019 Primera D:

Puerto Nuevo jugará el domingo al mediodía ante Juventud Unida







En su primera presentación como local de la temporada, el Auriazul tendrá arbitraje de Guido Mascheroni. Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá este domingo al mediodía a Juventud Unida, en lo que será su primera presentación como local en la temporada. El encuentro se disputará desde las 12.00 en el renovado estadio Carlos Vallejos y será arbitrado por Guido Mascheroni, según confirmó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conjunto dirigido por Carlos Pereyra buscará recuperarse de la derrota 2-0 sufrida en el debut como visitante frente a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers. Ese partido, además, le dejó una nueva baja al Auriazul: es que después de la lesión que sufrió Ángel "Noni" Ramón (esguince de rodilla) la semana pasada, Mariano Filiosis (esguince de tobillo) también sería baja para el próximo compromiso. Ayer, al tiempo que se conoció la programación de la segunda fecha se cerró la primera jornada del Torneo Apertura. Después de la postergación por lluvias del lunes, este martes sí se pudieron disputar los tres encuentros que quedaban pendientes: Sportivo Barracas le ganó 2-1 como local a Central Ballester en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón; Juventud Unida también festejó como local al superar 1-0 a Yupanqui; mientras que Claypole y Lugano igualaron sin goles en el Rodolfo Capocasa en lo que fue el único empate de la primera fecha. Por ello, el comienzo del campeonato muestra hoy seis líderes: Liniers, Deportivo Paraguayo, Sportivo Barracas, Defensores de Cambaceres, Atlas y Juventud Unida. SEGUNDA FECHA VIERNES - 15.30 horas: Atlas vs Defensores de Cambaceres / Tomás Diuilio SÁBADO - 15.30 horas: Argentino (R) vs Claypole / Yamil Galván - 15.30 horas: Central Ballester vs Liniers / Renzo Donato DOMINGO - 11.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Muñiz / Felipe Viola - 12.00 horas: Puerto Nuevo vs Juventud Unida / Guido Mascheroni MARTES - 15.30 horas: Yupanqui vs Centro Español / Wenceslao Meneses - 15.30 horas: Lugano vs Sportivo Barracas / Carlos Petrussa

Primera D:

Puerto Nuevo jugará el domingo al mediodía ante Juventud Unida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: