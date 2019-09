La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/sep/2019 Liga Campanense:

En la 18ª fecha, disputada el último sábado, le ganó 4-0 a Las Palmas "C" y aprovechó el empate de Las Palmas "B" ante La Josefa. Además, golearon Otamendi y Leones Azules, mientras Las Palmas "A" cayó ante Las Praderas. El pasado sábado, en cancha de Leones Azules, se disputó la 18ª fecha (octava de la segunda rueda) del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol, que nuevamente tiene a Juventud Unida en lo más alto del campeonato. El vigente bicampeón goleó 4-0 a Las Palmas "C" y aprovechó el empate sin goles de Las Palmas "B" ante La Josefa para volver a cortarse como único líder del certamen. Las dirigidas por Eduardo "Chicho" Gómez se impusieron con goles de Priscila Espíndola (2), Rosalía Águila y su artillera Gimena Sauco. Otro de los equipos que pelea arriba y goleó fue Otamendi FC, que superó 7-0 a Defensores de La Esperanza con tantos de Daniela Carabajal (2), Micaela Formichelli (2), Ludmila Cuadrado, Hilda González y Abril Ruiz. Por su parte, Las Palmas "A" fue derrotado 2-1 por Atlético Las Praderas, que marcó a través de Rocío Acosta y María Ramón. Para las perdedoras convirtió Mabel Cano. Por su parte, Leones Azules venció 4-0 a Villanueva con goles de Sonia Benítez (2), Maite Romero y Claudia García. La fecha se completó con el triunfo de Deportivo San Felipe, que le ganó 1-0 a Mega Juniors con gol de Vanina Máximo en un duelo de equipos que pelean en la parte baja de la tabla. La próxima jornada, novena de la segunda rueda, tendrá los siguientes encuentros: Juventud Unida vs La Josefa, Las Palmas "A" vs Leones Azules, Mega Juniors vs Defensores de La Esperanza, Deportivo San Felipe vs Villanueva, Otamendi FC vs Las Palmas "B" y Las Palmas "C" vs Atlético Las Praderas.

EL FESTEJO DE OTAMENDI DESPUÉS DE LA VICTORIA 7-0 SOBRE DEFENSORES DE LA ESPERANZA (FOTO: FACEBOOK OTAMENDI FÚTBOL CLUB).





LAS LEONAS GOLEARON 4-0 A VILLANUEVA.

