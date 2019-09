Después de sus dos triunfos en fila, el Tricolor perdió 45-17 como visitante y cedió un lugar en la tabla por la victoria de Varela Jr sobre Gimnasia de Ituzaingó. En la próxima fecha visita a Atlético Chascomús. Dicen que no hay dos sin tres. Pero Ciudad de Campana quedó lejos de conseguir su tercera victoria consecutiva en el campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): después de sus triunfos ante San Miguel y Tiro Federal de San Pedro, el Tricolor cayó el pasado sábado por 45-17 como visitante frente a Los Cedros en el marco de la 20ª fecha. Fue un encuentro siempre cuesta arriba para el CCC, que a los 11 minutos ya perdía 14-0 y que al término de la primera mitad quedó 26-7 abajo en el tanteador. Esta vez, el elenco de nuestra ciudad recibió siete tries y poco pudo hacer ante ello, más allá que Damiano, Alaguibe y Pujol lograron apoyar en el ingoal local. Por eso, Los Cedros se quedó con una cómoda victoria por 45-17. La formación que dispuso el staff técnico encabezado por César Gigena y Nicolás Danylsyznyn para este encuentro fue la siguiente: Leo Correa, Didier Galeano, Alan González; Andrés Moreno, Lautaro Nelli; Carlos Díaz, Franco Casanova, Bruno Calle; Andrés Kibisz, Enrique Peralta; Franco Damiano, Facundo Cerda, Juan Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Gabriel Pujol, Javier Pérez, Adrián Lugo, Bautista Peralta y Dearmas. Con esta derrota y por la victoria de Varela Jr por 10-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, el Tricolor cedió un puesto y volvió a caer a la 13ª ubicación, por lo que nuevamente se encuentra en zona de descenso directo (los últimos dos bajan a Tercera División). Los demás resultados de la 20ª fecha (séptima de la segunda rueda) fueron: Virreyes 20-12 Atlético Chascomús, Club Argentino 29-27 Mercedes, La Salle 17-37 El Retiro, San Miguel 38-33 Las Cañas y Tiro Federal de San Pedro 21-13 Del Sur Rugby. El próximo sábado, Ciudad de Campana visitará a Atlético Chascomús en una jornada en la que también jugarán: Del Sur Rugby vs Los Cedros, Las Cañas vs Tiro Federal de San Pedro, El Retiro vs San Miguel, Mercedes vs La Salle, Gimnasia de Ituzaingó vs Club Argentino y Virreyes vs Varela Jr.

NO FUE UNA BUENA FECHA PARA EL CCC, PORQUE ADEMÁS GANARON CASI TODOS LOS EQUIPOS QUE TAMBIÉN ESTÁN PELEANDO LA PERMANENCIA.

Rugby:

Ciudad de Campana cayó ante los Cedros y volvió a queda en zona de descenso

