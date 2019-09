FERNANDO MEZZANO LLEGÓ 3º, A 46 SEGUNDOS DE ALEXIS PENSA, EL GANADOR DE LOS 10K. Fernando Mezzano, quien trabaja en una planta de varillas de la compañía en San Luis, fue 3º en la General Caballeros con un brillante registro de 33m25s. En tanto, en la categoría Tenaris Damas, quedó 3ª la noruega Monika Dyrendahl. El pasado domingo, la comunidad campanense se volcó a las calles para participar y acompañar una nueva edición de los 10K Tenaris. Y además de esa grata presencia local, también hubo lugar para que dos "foráneos", ambos empleados de la compañía, se suban al podio. La actuación del puntano Fernando Mezzano fue sumamente destacada: terminó en el tercer puesto de la General Caballeros y, además, ganó la categoría Tenaris Caballeros. En tanto, la noruega Monika Dyrendahl le agregó otro hito campanense a su estadía en la ciudad al participar de los 10K y como recompensa se llevó el tercer puesto de la categoría Tenaris Damas. CRÉDITO PUNTANO Siete empleados de la planta de varillas de bombeo de Tenaris ubicada en Villa Mercedes, San Luis, llegaron a Campana para disfrutar juntos de la 10K Tenaris. Pero no se contentaron con una simple participación, sino que demostraron una competitiva performance, con uno de ellos colgándose dos medallas en el cuello. "Es la primera vez que vengo a Campana y también a la carrera. El recorrido es muy lindo; lo que sí, es mucho más duro de lo que esperaba", compartió Fernando Mezzano, empleado del área de Mantenimiento, tercero en la clasificación General Caballeros y ganador en la Tenaris Caballeros. "Hay muchos desniveles y retomes. Me complicó porque estoy acostumbrado a correr en circuitos más llanos. Pero es muy lindo, la ciudad tiene muchos espacios verdes", destacó el corredor puntano. Mezzano contó que corre hace seis años, aprovechando sus ratos libres para salir a entrenar por Villa Mercedes. Y que se animó a venir a Campana por recomendación de sus compañeros, que conocían la carrera y el reto que representaba. "Agradezco el apoyo de los organizadores para gestionar el viaje y quiero destacar la logística de la carrera: desde la señalización hasta la marcación de los tiempos, todo impecable", aseguró el joven atleta, quien estableció un brillante registro de 33m25s. LA CORREDORA NORUEGA Después de sus seis meses de estadía en Campana, la noruega Monika Dyrendahl se volverá a su tierra habiendo probado el mate y saboreado el dulce de leche. Y también lo hará luciendo una medalla: la del tercer puesto en los 10K categoría Tenaris Damas. Con un registro de 56m14s, la empleada del sector de Technical Sales de Tenaris se subió al podio y dejó grabado su nombre en la historia de la competición. "Trabajamos, corremos y después dormimos", resumió sus días en la ciudad la joven, que si bien dijo entrenar de forma habitual en su país, no se animó a llamarse "corredora". "El circuito fue muy bueno, lo disfruté mucho, nunca había estado tan adentro de Campana antes, por eso fue lindo descubrir nuevos lugares. No soy una corredora, pero me gusta", confesó la noruega. Y sobre su destacada posición, reconoció: "Se siente bien".

