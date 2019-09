Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 11/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 11/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TRIUNFAZO ARGENTINO La Selección Argentina de Básquet dio una enorme muestra de talento y carácter para derrotar 97-87 al poderoso Serbia por los Cuartos de Final del Mundial que se está disputando en China. Los dirigidos por Sergio Hernández jugaron en un altísimo nivel colectivo y tuvieron como principales figuras al eterno Luis Scola (20 puntos), al base Facundo Campazzo (18 puntos, 12 asistencias, 6 rebotes) y al alero Patricio Garino (15 puntos). Argentina, que ya había asegurado su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la eliminación de Brasil previa a los Cuartos de Final, jugará el viernes en semifinales frente al vencedor del duelo que disputarán hoy Estados Unidos y Francia a partir de las 8.00 de la mañana. Del otro lado del cuadro, en semifinales espera España, que ayer venció 90-78 a Polonia en Cuartos de Final. Su rival saldrá del duelo entre Australia y República Checa (hoy a las 10.00). PUMAS EN JAPÓN Los Pumas llegaron ayer a Japón para disputar la novena edición del Mundial de Rugby y se instalaron en Fukushima para iniciar el tramo final de su preparación de cara a su debut contra Francia. El seleccionado argentino, que tiene como entrenador a Mario Ledesma, se quedará hasta el miércoles 18 de septiembre, y luego viajará a Tokio para medirse ante Les Blues por la primera fecha del Grupo C, el sábado 21 a las 4.15. TENIS: RANKINGS Culminado el US Open que ganó Rafael Nadal en una maravillosa final frente a Daniil Medvedev, el español se acercó al Nº 1 del mundo: Novak Djokovic encabeza el ranking con 9.865 puntos, mientras el español está 2º con 9.225. Tercero sigue Roger Federer (7.130) y en el cuarto lugar ya aparece el ruso Medvedev (5.235). En tanto, ahora, tras la caída de Juan Martín Del Potro (perdió los puntos de la final del US Open 2018 y retrocedió al puesto 71), el mejor argentino es Diego Schwartzman, que ganó cinco puestos y está 16º. Le siguen: Guido Pella (22º), Juan Ignacio Londero (56º), Federico Delbonis (70º) y Leonardo Mayer (99º). TC: CANAPINO ASOMA Luego de su triunfo en Rafaela por la 11ª fecha de la temporada del Turismo Carretera y primera de la Copa de Oro, Agustín Canapino (Chevrolet) quedó en la tercera posición del campeonato con 45 puntos, sólo por detrás de Valentín Aguirre (Dodge), que suma 54 y es líder; y de José Manuel Urcera (Chevrolet), que quedó con 52. Más atrás se ubican: 4) Juan Manuel Silva (Ford), con 44; 5) Leonel Pernía (Torino), con 38,5 puntos. La próxima carrera será el 22 de septiembre en Paraná. F1: SEGUNDA DE LECLERC El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Monza (Italia), por la 14ª fecha de la temporada. Detrás llegaron los dos Mercedes: Valteri Bottas y Lewis Hamilton, quien siguen dominando el campeonato. El británico suma 284 puntos y el finés, 221. La próxima carrera será el domingo 22 en Singapur.



