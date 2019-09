La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Ariel Mosqueira apoya a Romano: "Es tiempo de apostar al futuro de la ciudad"







Ariel Mosqueira, referente de "Irrompibles", espacio liderado por Leandro Santoro, y ex Presidente de Vamos Campana expresó finalmente su acompañamiento a la candidatura de Rubén Romano por el Frente de Todos. "Nuestra Ciudad no puede quedar aislada del nuevo proyecto de País y de Provincia, y claramente Rubén es quien representa la posibilidad de continuar con las obras y generar trabajo para los vecinos" aseguró. El Frente de Todos en Campana continúa sumando apoyo al proyecto que lleva como candidato a Intendente a Rubén Romano. Espacios peronistas, radicales y vecinalistas se han expresado en este sentido, coincidiendo en la figura de Romano como "garantía de gestión contemplando el inminente cambio político que casi con certeza tendrá lugar tanto en el Gobierno Nacional como Provincial". Al respecto, otras de las voces que brindaron respaldo al candidato del Frente de Todos fue la de Ariel Mosqueira, referente del espacio conocido como "Irrompibles" (liderado por el Diputado Nacional Leandro Santoro) y ex Presidente del Espacio Ciudadano Vamos Campana, quien sostuvo: "Los campanenses tenemos la posibilidad histórica de poner a la Ciudad en el camino del desarrollo, ese que perdió con el cierre de fábricas y empresas. Con la proliferación de comedores y merenderos. Y con los problemas económicos que todos padecemos. Claramente para el Gobierno Municipal los problemas sociales, la falta de empleo, la precarización de la salud y de la educación, no han sido prioridades ni siquiera cuando estuvo alineado a la Provincia y la Nación. Por eso debemos decidir en función de lo que viene, y no de lo que se hizo o no. Y debemos acompañar al Frente de Todos tanto a nivel municipal como provincial y nacional" aseguró Mosqueira. Para el dirigente, "lamentablemente el Intendente Abella nos hace suponer que no tiene intenciones de vincularse ni con Axel Kicillof ni con Alberto Fernández, al insistir con la idea que el Municipio es autosustentable, que puede administrarse con sus propios recursos. Esto no solo es falso, sino que además es preocupante. Porque los aportes y recursos que se gestionan ante la Provincia y la Nación, no sólo son para obras. También para que el Hospital funcione, los empleados municipales cobren su salario, y los proveedores puedan seguir prestando servicios. Nuestra Ciudad no puede quedar aislada del nuevo proyecto de País y de Provincia, y claramente Rubén es quien representa la posibilidad de continuar con las obras y generar trabajo para los vecinos" aseguró. Mosqueira dijo además que tras un tiempo sin acompañar públicamente la candidatura de Romano, entendió que "había motivos colectivos que eran mucho más importantes que cualquier pensamiento que pudiese tener desde lo personal. El diálogo siempre es importante. Me permitió acercarme y conocer en detalle el proyecto del Dr. Romano. Y entendí el contexto y el momento que se viene. No podemos privar a Campana de volver a posicionarse como una Ciudad pujante, con trabajo y crecimiento para su gente. Es tiempo de apostar al futuro de la Ciudad, y para ello hay que votar la boleta completa del Frente de Todos, el próximo 27 de Octubre" cerró.



"Debemos decidir en función de lo que viene, y no de lo que se hizo o no" aseguró Mosqueira.



Ariel Mosqueira apoya a Romano: "Es tiempo de apostar al futuro de la ciudad"

