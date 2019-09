La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Buzzini y Cazador destacaron la importancia de las medidas de acompañamiento social







"Esta no solo es una gestión que hizo las obras que no se hicieron en veinte años, sino que también atiende la necesidades de los vecinos", enfatizaron los ediles oficialistas sobre las iniciativas que beneficiarán a los vecinos. Los concejales oficialistas, Romina Buzzini y Carlos Cazador, destacaron las medidas de acompañamiento social para el beneficio de los vecinos impulsadas por el intendente Sebastián Abella. Además, los ediles hicieron principal hincapié en que "esta no solo es una gestión que hizo las obras que no se hicieron en veinte años, sino que también atiende todas las necesidades de los vecinos". "Una vez más el intendente Abella demuestra que está a la altura de las circunstancias con un Estado totalmente presente", dijo Buzzini al tiempo que afirmó que "con estas propuestas se busca suplir las distintas necesidades de los campanenses". "Los sectores más vulnerables –añadió- donde siempre se trata de estar presente con la ayuda no solo alimentaria sino con materiales de construcción y demás que hacen a la calidad de vida de los vecinos". Con esta importante medida, mujeres emprendedoras, jubilados y jóvenes serán los sectores de la población que se verán más beneficiados con estas iniciativas sociales ya que se les otorgarán herramientas, capacitaciones y equipamiento.

Romina Buzzini destacó las políticas públicas impulsadas por el Intendente a fin de beneficiar a los vecinos.





Abella anunció las medidas ante su gabinete y concejales oficialistas.



