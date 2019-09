La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Ilesa pero con dolor en la pierna







Una mujer policía que se encontraba fuera de servicio fue embestida en su moto por el conductor de un Gol ayer por la mañana. El accidente tuvo lugar ayer por la mañana, en las inmediaciones de la verificadora vehicular COVEMA, sobre Av. Rivadavia, a metros de la rotonda de Las Acacias y Ruta 6. La mujer, quien cumple tareas administrativas en la sede de Policía Local, estaba fuera de servicio cuando se trasladaba en su moto por una calle de servicio, funcional a la verificadora, en forma paralela a un camión estacionado. En el momento que estaba superando al camión, aparece por el costado ciego un Gol que la embiste y la arroja al pavimento. La mujer llevaba casco y a pesar del fuerte golpe, no se vio mayormente comprometida su integridad física y no tenía ninguna herida sangrante. Aun así, se quejaba de un fuerte dolor en la pierna izquierda, por lo cual fue trasladada hasta el Hospital por el móvil 3 del SAME. Intervino Comando Patrulla Campana, zona 4.

La conductora llevaba su casco colocado, y a pesar del fuerte impacto no mostraba heridas sangrantes cuando fue trasladada hasta el Hospital.

#Dato Choque a metros de la rotonda de Las Acacias, en la calle de la verificadora paralela a Rivadavia circulaba una Crypton 110, un VW Gol ingresando delante de un camión la chocó quedando atrapada bajo la trompa, la conductora de la moto con lesión en pierna ?? SAME 3, CP ?? 4 pic.twitter.com/kabfM0bm74 — Daniel Trila (@dantrila) September 11, 2019

