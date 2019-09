La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Zarateño y todo mal







No es titular de la moto, no tenía seguro, ni llevaba casco. Terminó en el Hospital. Ayer a media mañana, un Fiat Palio fue embestido en la puerta del conductor por una moto Honda, cuando intentaba cruzar la Av. Mitre por Castilla. La moto, que se dirigía en dirección a la Ruta 6, era conducida por un menor de edad con domicilio en Zárate, quien no llevaba casco y sufrió un fuerte golpe en su cabeza por lo cual tuvo que ser trasladado hasta el Hospital. Según versiones, el joven había querido abandonar el lugar por sus propios medios, dado que no sería titular de la moto ni tendría seguro, pero fue disuadido por la conductora del Palio, una policía fuera de servicio. Intervino Tránsito Municipal, secuestrando la moto; y varios móviles de Policía Motorizada.

Fruto del impacto, una de las puertas del Fiat quedó totalmente deformada.





La moto quedó tirada en medio de la Mitre varias horas. Policía Motorizada la rodeó de manera preventiva para evitar un nuevo accidente.



