La comedia teatral "Aquí no hay quien viva" vuelve este fin de semana al Pedro Barbero

Edición del jueves, 12/sep/2019







Protagonizada por el elenco del Taller Municipal de Teatro y Comedia Musical, habrá funciones los días sábado 14 y domingo 15 desde las 20. Ya se pueden retirar las entradas gratuitas en la Dirección de Cultura. Este sábado 14 y domingo 15, desde las 20, se presentará nuevamente la comedia teatral "Aquí no hay quien viva" en el teatro Pedro Barbero con entrada libre y gratuita. La comedia será protagonizada por el Taller Municipal de Teatro y Comedia Musical y dirigida por Gustavo Dappiano. Las entradas gratuitas para ambas funciones podrán retirarse desde este miércoles, de 8 a 14, en la Dirección de Cultura en el Edificio 6 de Julio (San Martín 373, 1º piso). Con el auspicio de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, la comunidad podrá volver a disfrutar de esta "obra de teatro muy rápida", como definió Dappiano. Quien además anticipó que "tiene la línea de una sitcom televisiva donde los personajes interpretan parlamentos muy cortos y van sucediendo cosas todo el tiempo".



La exitosa comedia regresa este fin de semana.

