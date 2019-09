La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 12 de Septiembre







DÍA DE LA INDUSTRIA NAVAL Impulsado por la Federación de la Industria Naval Argentina, en el año 1962, el Poder Ejecutivo estableció este día para conmemorar la firma del Decreto N° 7992 por parte del presidente Arturo Frondizi en el año 1961. En el mismo se promovía el "Plan Esteverena" el cual consistía en un ambicioso plan para la construcción de buques mercantes, se dividía en dos etapas: la primera empezaba en el año 1961 y finalizaba en el año 1964, en ésta se preveía la construcción de 20 barcos con 150.000 TBP (toneladas de porte bruto), de los cuales 3 cargueros de ultramar de 8500 TBP serían fabricados por astilleros nacionales mientras que la segunda iba desde el año 1965 hasta el año 1970, período en el que se esperaba construir 30 barcos con 254.000 TBP en astilleros locales. No obstante, la desaparición de Horacio Esteverena, presidente de la Empresa Líneas Marítimas del Estado (ELMA), extinguió el plan que terminó teniendo como símbolo el carguero "Almirante Stewart".

BATALLA DE MARATÓN Un día como hoy en el año 490 antes de Cristo, los atenienses vencían a los persas en la batalla de Maratón. A raíz del desembarco de las flotas persas en las playas de Maratón, la ciudad de Atenas quedó desprotegida cuando todos los soldados marcharon a combatir a los invasores; como éstos los superaban ampliamente se envió a Filípides, uno de los soldados más veloces, a pedir ayuda a Esparta, sin embargo, como los espartanos estaban celebrando la Carneas iban a tardar 10 días en llegar a ayudar. Utilizando la estrategia y la valentía los atenienses lograron vencer a los persas pero como se temía que volvieran a atacar a la desprotegida Atenas y se quería evitar revuelos que terminaran entregando la ciudad al enemigo se envió a Filípides a avisar de la victoria; el joven corrió los 40 kilómetros que distanciaban a las ciudades y cuando llegó a destino y comunicó su mensaje se desplomó y murió. Es a partir de esto que en el programa de los modernos Juegos Olímpicos se agrega la maratón como disciplina. RECITAL DE SPINETTA JADE Y SERÚ GIRÁN EN EL ESTADIO OBRAS Con grandes letras rojas, un dibujo de Charly García con una extensa cabellera rubia y un polémico título la revista "Hurra" se presentó en los quioscos. "Charly García vs Louis Al Spinetta. ¿El rock es un partido de fútbol?" se titulaba la tapa que, como un anzuelo, esperaba a los primeros lectores; entre sus hojas se escondía un artículo controvertido en el que las caricaturas de Charly y "El Flaco" ilustraban la idea del redactor que le ponía al cantante de "Serú Girán" la camiseta de Boca y lo representaba como "la cabeza visible de un sector que ha comenzado su declinación irremediable […] emblocado y aislado en una sola grabadora (Sazam Records) […] (que es) más un hecho publicitario que un hecho artístico" mientras que Spinetta vestía la remera de River y era presentado como aquel que "ha mantenido el mismo espíritu de los inicios, conservando una actitud artística honesta y en crecimiento". Los músicos no tardarían en enterarse de la publicación y sorprendidos por las absurdas palabras escritas dieron una respuesta magistral en la que las habladurías acerca de su "rivalidad" no tuvieron más que callarse: "era algo totalmente ridículo. Cuando vimos la nota nos dijimos (con Luis): ´hagamos un recital juntos y tapémosle la boca a todo el mundo´". Así, se corrió la noticia de que estos grandes del rock iban a tocar en el Estadio Obras Sanitarias, lo que ocasionó que miles de fanáticos se volcaran en las boleterías por una entrada en el caótico año 1980. El ansiado día llegó y una vez que todo estuvo listo "El Flaco" animó a García diciendo: "en este concierto vamos a demostrar que somos dos profesionales y que nos podemos juntar en un proyecto y hacerlo y romper todo. Así se aclaran muchas cosas, si es que estaban confusas". Fue la voz de Spinetta entonando "Que ves el cielo" la que abrió el recital, en la mitad de la canción la voz de Charly se sumó a la misma enloqueciendo a la multitud. Luego cantaron juntos "Cuando ya me empiece a quedar solo" y le siguieron las canciones "Música del alma", "Dale Gracias", "Perro Andaluz", "Encuentro con el diablo", "Alma de diamante" y "Despiértate Nena". La despedida de Spinetta fue: "gracias, eso fue todo. Sin camelos, sin demagogias, esto quiere decir que algo de unión hay".



